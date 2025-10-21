Uno Santa Fe | Negocios | XRP

Nueva tendencia en XRP y DOGE: cómo obtener ingresos estables a través de blackchainmining

21 de octubre 2025 · 09:00hs
Nueva tendencia en XRP y DOGE: cómo obtener ingresos estables a través de blackchainmining

A medida que el mercado de criptomonedas se recupera, XRP y DOGE atraen a inversores con su crecimiento constante. En medio de este auge, un nuevo método de ingresos pasivos de bajo costo —la minería en la nube— está cambiando silenciosamente la dinámica de la apreciación de los activos digitales.

Fortaleza técnica de XRP: Precio objetivo podría alcanzar los $5.85

El reconocido analista técnico Dark Defender publicó un análisis gráfico en la plataforma social X, afirmando que XRP se mueve constantemente dentro de un canal alcista. Según sus niveles de retroceso de Fibonacci, el primer objetivo alcista de XRP es $5.85, significativamente más alto que el precio actual del mercado. Esto significa que, para los poseedores de XRP, ahora es el momento Ideal para unirse a la minería de blackchain y obtener rendimientos estables.

El potencial de DOGE se desata: Las ballenas continúan acumulándose, una señal fuerte.

Mientras tanto, Dogecoin (DOGE) está experimentando un aumento repentino. La plataforma de datos on-chain Whale Alert reveló que se acaba de realizar una transferencia de DOGE de $109.9 millones (un total de 350 millones de DOGE) a una billetera anónima. La actividad concentrada de las ballenas suele indicar expectativas alcistas crecientes en el mercado, una señal clave para que los inversores se unan a la minería de blackchain.

Desbloquea el verdadero potencial de tus activos con BlackchainMining:

Para los usuarios de XRP y DOGE, la estrategia tradicional de "comprar y mantener" podría no ser la mejor opción. Cada vez más inversores optan por invertir sus activos en el sistema de minería en la nube de BlackchainMining para obtener rendimientos diarios estables.

Ventajas de Blackchainmining

Bono de registro: Al crear una cuenta, recibirás un bono de $18.

Seguridad de los fondos: BlackchainMining utiliza un sistema de supervisión y seguridad de fondos de nivel bancario para garantizar la seguridad de los fondos de todos los usuarios.

Varias opciones: La plataforma admite la liquidación de ingresos en nueve monedas populares, incluyendo BTC, XRP y USDT.

Fácil gestión: Los usuarios no tienen que preocuparse por el mantenimiento ni la gestión de plataformas mineras y pueden obtener ingresos mediante la compra de contratos.

Flexible y transparente: La plataforma ofrece contratos con diferentes plazos y montos para que los usuarios los consideren.

Programa de afiliados: Los usuarios pueden unirse y obtener recompensas por referencias de hasta un 3% + 2% (hasta un 5%).

Soporte profesional: BlackchainMining ofrece servicio de atención al cliente en línea 24/7 para ayudarte a resolver cualquier problema.

Contratos sostenibles: BlackchainMining ofrece una amplia variedad de contratos que no solo son fáciles de usar, sino que también ofrecen diversas opciones para satisfacer tus necesidades de inversión y generar retornos estables y eficientes.

Contrato de minería de cadena negra

deisy p zamantha 2

Invierta $9,700 para comprar un contrato Antminer S21 XP IMM de $9,700 con un plazo de 27 días y un rendimiento diario del 1.6%.

Tras la compra, el ingreso pasivo diario del usuario será de $9,700 x 1.6% = $155.2.

Después de 27 días, el capital y las ganancias del usuario son: $9,700 + $155.2 x 27 días = $9,700 + $4,190.4 = $13,890.4.

(La plataforma ofrece diversos contratos de rendimiento estable, que pueden consultarse en el sitio web oficial de blackchainmining).

Resumen:

Deja que tus activos dejen de estar "dormidos" y obtén generosas ganancias a diario.

Si tienes XRP o DOGE, en lugar de esperar a que el mercado suba, ¿por qué no poner estos activos a trabajar para ti ahora? BlackchainMining ofrece una solución de minería en la nube con bajas barreras de entrada, operación sencilla y ganancias estables. No se requiere hardware ni conocimientos profesionales, lo que facilita el inicio de tu camino hacia los ingresos pasivos.

No dejes que tus criptoactivos permanezcan inactivos en tu billetera: ¡haz que generen dinero para ti!

Para más información, visita el sitio web oficial: blackchainmining.com

XRP doge ingresos
Noticias relacionadas
un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en changomas

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

gdn argentina presente en la 46° fiesta nacional de la soja en santa fe

GDN Argentina presente en la 46° Fiesta Nacional de la Soja en Santa Fe

conozca los detalles de uno de los proyectos de inversion mas rentables de los proximos anos

Conozca los detalles de uno de los proyectos de inversión más rentables de los próximos años

Lo último

Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

Último Momento
Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

Mal informada: una funcionaria de Estados Unidos habló de fiebre aftosa en la carne argentina

La ministra de Salud Silvia Ciancio: El Gobierno nacional realizó un ajuste criminal en la provisión de fármacos

La ministra de Salud Silvia Ciancio: "El Gobierno nacional realizó un ajuste criminal en la provisión de fármacos"

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Ovación
Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Huracán y Central Córdoba cierran la 13ª fecha del Torneo Clausura

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Gran victoria de Unión ante Regatas Corrientes

Madelón: Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras