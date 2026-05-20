Uno Santa Fe | Santa Fe | Rosario

Rosario: la Iglesia pidió regular la actividad de los cuidacoches y actuar contra las extorsiones en estadios

Desde el Arzobispado de Rosario plantearon que la actividad debe ser regulada y no prohibida. Advirtieron sobre situaciones de amenazas en espectáculos masivos y reclamaron intervención estatal.

20 de mayo 2026 · 19:12hs
Rosario: la Iglesia pidió regular la actividad de los cuidacoches y actuar contra las extorsiones en estadios

gentileza

Rosario: la Iglesia pidió regular la actividad de los cuidacoches y actuar contra las extorsiones en estadios

La discusión sobre los cuidacoches volvió a instalarse en la agenda pública santafesina luego de que la Iglesia Católica de Rosario expresara su apoyo a quienes realizan esta actividad informal y reclamara avanzar en mecanismos de regulación, especialmente frente a denuncias por aprietes y extorsiones en inmediaciones de estadios de fútbol y eventos masivos.

La postura fue expresada tras una reunión encabezada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, junto a integrantes de la Pastoral Social y un grupo de trabajadores informales que se desempeñan como cuidacoches.

Prisión preventiva para el presunto autor del crimen a puñaladas de un cuidacoches en barrio República del Oeste

Desde el Arzobispado señalaron que la problemática debe abordarse desde una mirada social y no únicamente punitiva. En ese sentido, remarcaron que muchas de las personas que realizan esta tarea atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y encuentran allí una forma de subsistencia.

Todo trabajo representa un derecho y una expresión de dignidad”, expresaron desde la institución eclesiástica en un comunicado difundido tras el encuentro. Además, plantearon la necesidad de construir soluciones que permitan ordenar la actividad sin expulsar a quienes dependen de ella para vivir.

El foco puesto en las extorsiones

Al mismo tiempo, la Iglesia marcó diferencias con situaciones vinculadas a amenazas o cobros compulsivos, especialmente en eventos deportivos.

Monseñor Eduardo Martín sostuvo que “las conductas asociadas a la intimidación o la extorsión no pueden permitirse” y consideró necesario que las autoridades intervengan para controlar esos casos.

El arzobispo indicó que existen personas que “simplemente intentan ganarse el pan” ofreciendo ayuda para estacionar o cuidar vehículos, aunque reconoció que también aparecen prácticas abusivas en determinados contextos, principalmente cerca de canchas de fútbol.

“No alcanza con prohibir”

Por su parte, el sacerdote Fabián Monte, referente de la Pastoral Social rosarina, planteó que el debate no debería reducirse a estar “a favor o en contra” de los trapitos, sino que debe enfocarse en cómo se aborda la exclusión social.

Según expresó, detrás de muchas de estas personas existen historias atravesadas por la pobreza, la falta de empleo y situaciones familiares complejas. “Nadie vive en la calle por elección”, afirmó.

Además, cuestionó las propuestas centradas únicamente en la prohibición de la actividad y consideró que el desafío pasa por generar oportunidades laborales y acompañamiento social para los sectores más vulnerables.

Rosario
Noticias relacionadas
santa fe rc festejo en venado tuerto y crai dejo escapar la cima del regional

Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

Un hombre cayó desde un balcón de un cuarto piso en un edificio céntrico.

Caída desde un cuarto piso en pleno centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Santa Fe destaca en donación de órganos: La provincia se posicionó como el segundo distrito del país con más donantes, representando el 15% de los trasplantes nacionales y realizando 44 operativos en lo que va del año.

Santa Fe concentró el 15% de los trasplantes nacionales y se ubicó segunda en donación de órganos en el país

Remoción de embalsados: La Laguna Setúbal será intervenida para retirar camalotes acumulados en la zona de pilotes.

El convenio que habilitará la remoción del embalsado de la Laguna Setúbal ya está en su etapa final

Lo último

Santa Fe concentró el 15% de los trasplantes nacionales y se ubicó segunda en donación de órganos en el país

Santa Fe concentró el 15% de los trasplantes nacionales y se ubicó segunda en donación de órganos en el país

El convenio que habilitará la remoción del embalsado de la Laguna Setúbal ya está en su etapa final

El convenio que habilitará la remoción del embalsado de la Laguna Setúbal ya está en su etapa final

El Conicet Santa Fe perdió 75 investigadores y advierte que el ajuste es el más importante de la historia

El Conicet Santa Fe perdió 75 investigadores y advierte que el ajuste es "el más importante de la historia"

Último Momento
Santa Fe concentró el 15% de los trasplantes nacionales y se ubicó segunda en donación de órganos en el país

Santa Fe concentró el 15% de los trasplantes nacionales y se ubicó segunda en donación de órganos en el país

El convenio que habilitará la remoción del embalsado de la Laguna Setúbal ya está en su etapa final

El convenio que habilitará la remoción del embalsado de la Laguna Setúbal ya está en su etapa final

El Conicet Santa Fe perdió 75 investigadores y advierte que el ajuste es el más importante de la historia

El Conicet Santa Fe perdió 75 investigadores y advierte que el ajuste es "el más importante de la historia"

Ugo Carabelli dio la sorpresa en Hamburgo: venció a Tiafoe y avanzó a cuartos de final

Ugo Carabelli dio la sorpresa en Hamburgo: venció a Tiafoe y avanzó a cuartos de final

Santa Fe reclama a Nación una deuda de $3.255 millones por subsidios al transporte: El sistema interurbano se vuelve insostenible

Santa Fe reclama a Nación una deuda de $3.255 millones por subsidios al transporte: "El sistema interurbano se vuelve insostenible"

Ovación
Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Fernando Moner, por UNO 106.3: A Unión lo llevo en el corazón

Fernando Moner, por UNO 106.3: "A Unión lo llevo en el corazón"

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: Me siento pleno en Colón

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: "Me siento pleno en Colón"

Unión-Independiente: la Copa Argentina oficializó y detalló la venta de entradas

Unión-Independiente: la Copa Argentina oficializó y detalló la venta de entradas

Policiales
Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"