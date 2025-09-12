Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

12 de septiembre 2025 · 00:21hs
Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y un surtido especial para seguir festejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

  • Viernes 12: 20% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 12 y sábado 13: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica solo en sucursales de Viedma, GBA y CABA).
  • Sábado 13 y domingo 14: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las ofertas flash CUMPLEMÂS con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • 3x2 en yogures en pote de primera marca, tabletas de chocolate (exclusivo MâsClub), jabones y alimento para gatos. Además, en vinos y espumantes para combinarlos como quieras.
  • 2x1 en leches bebibles, levadura seca, cacao en polvo y café instantáneo de primeras marcas.
  • 80% en la segunda unidad de jugos en polvo.
  • 70% en la segunda unidad de pastas secas, yogures en sachet y dulce de leche de marcas seleccionadas.
  • 50% de descuento en aguas saborizadas y minerales seleccionadas.
  • Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal.
  • Oportunidad del 30% de descuento en helados de primeras marcas y congelados seleccionados.
  • 50% en la segunda unidad y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs fin de semana
Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional