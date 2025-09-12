Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre , la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO , y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y un surtido especial para seguir festejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las “ofertas flash CUMPLEMÂS” con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

3x2 en yogures en pote de primera marca, tabletas de chocolate (exclusivo MâsClub), jabones y alimento para gatos. Además, en vinos y espumantes para combinarlos como quieras.

en yogures en pote de primera marca, tabletas de chocolate (exclusivo MâsClub), jabones y alimento para gatos. Además, en vinos y espumantes para combinarlos como quieras. 2x1 en leches bebibles, levadura seca, cacao en polvo y café instantáneo de primeras marcas.

en leches bebibles, levadura seca, cacao en polvo y café instantáneo de primeras marcas. 80% en la segunda unidad de jugos en polvo.

de jugos en polvo. 70% en la segunda unidad de pastas secas, yogures en sachet y dulce de leche de marcas seleccionadas.

de pastas secas, yogures en sachet y dulce de leche de marcas seleccionadas. 50% de descuento en aguas saborizadas y minerales seleccionadas.

en aguas saborizadas y minerales seleccionadas. Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal.

en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, limpieza y cuidado personal. Oportunidad del 30% de descuento en helados de primeras marcas y congelados seleccionados.

de descuento en helados de primeras marcas y congelados seleccionados. 50% en la segunda unidad y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos.

en la compra de neumáticos. Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.