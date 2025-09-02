Un nuevo Howard Johnson, esta vez en La Boca

La Republica de La Boca es sin duda uno de los más tradicionales e icónicos barrios situado al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es el barrio que idolatra a Maradona y los colores azul y oro. Visitado mensualmente por miles de turistas tantos nacionales como extranjeros que ahora tienen un motivo más de celebración: el arribo de la cadena hotelera líder en Argentina: Howard Johnson.

Desde el Grupo Hotelero Albamonte (GHA) se anunció la apertura bajo los estándares y la marca Howard Johnson de una excelente propiedad en la República de la Boca frente mismo al histórico estadio de La Bombonera.

El barrio “Xeneize” que cumpliera 155 años el 23 de agosto pasado, es un emblema de la ciudad de Buenos Aires, imposible de no conocer si se visita la capital de Argentina. Es un lugar que recibe mensualmente gran cantidad de visitantes teniendo como principales punto de interés: Caminito, el museo Quinquela Martin, la costa sobre el Riachuelo y el mítico estadio conocido mundialmente como “La Bombonera” testigo de memorables hazañas deportivas que el mundo recuerda.

Howard Johnson La Boca es el único lugar donde se puede dormir frente al templo del fútbol Argentino reconocido mundialmente y sentir que estás como en su propia casa. Para el huésped es una experiencia inigualable que empieza al despertar con vistas a la Bombonera, continúa con la energía del barrio desde la terraza del hotel, y se extiende en cada rincón de un espacio que combina diseño moderno con homenajes a la cultura de La Boca.

Howard Johnson Argentina, la cadena con mayor cantidad de hoteles, se enorgullece en sumar a su red ésta muy interesante opción que está preparada para recibir a los dos grandes segmentos del mercado: el corporativo y el turismo tanto nacional como internacional.

“Tanto el equipamiento como sus espaciosas habitaciones, fabulosa terraza con vista al estadio y al barrio, hace que no tengamos dudas que este hotel hará las delicias de nuestros clientes y que en el caso del sector corporativo donde contamos con más de 2.200 empresas de primera línea las que en forma periódica nos contratan para eventos de todo tipo experimentarán una sensación distinta” expresó Alberto Albamonte, CEO de las cadenas hoteleras Howard Johnson y Days Inn en Argentina. “En cuanto al sector turístico, ya han disfrutado de nuestros hoteles casi 2.000.000 de pasajeros, pero en éste en particular quien se hospede sentirá la pasión inigualable de sentir el futbol en su máxima expresión” culminó diciendo Albamonte.

Howard Johnson Undici Republica de la Boca está ubicado en Brandsen 927, frente a la Bombonera, a pasos de Caminito, conocido por su encanto y por sus coloridas calles que reflejan la cultura y tradición del barrio, dentro del Distrito de las Artes con el Museo de Bellas Artes, el MAMBA, la Usina del Arte, el Museo de Cera y la Fundación Proa.

Las instalaciones del hotel cuentan con servicio de recepción y seguridad las 24 horas, personal altamente capacitado y comprometido a brindar atención y servicio en todo momento. El huésped cuenta con grandes habitaciones y suites equipadas con aire acondicionado, escritorio, pava eléctrica, frigobar, caja fuerte, TV de pantalla plana y baño privado. El hotel ofrece además locales comerciales y 3 niveles de cocheras en PB, 1° y 2° Piso (100 fijas), mientras que en el último nivel con salones quién se hospeda encuentras un gimnasio, espacios de relax y terraza con pileta, las que disfrutarán de un edificio de carácter exclusivo. La estadía incluye desayuno buffet en el “El Genovés”, contiguo a la recepción y que oficia además como restaurante internacional. Ofrece un menú que fusiona lo mejor de la cocina argentina con un toque contemporáneo, acompañado por una selección de vinos que celebran la esencia local que hará las delicias de los turistas nacionales y de todo el mundo.

El hotel Howard Johnson Undici República de la Boca ofrece espacios como Salón La Bombonera con capacidad de hasta 150 personas según el tipo de armado requerido y amplios ventanales con luz natural para la realización de eventos de todos los tamaños, desde eventos corporativos a reuniones íntimas, realización de fiestas donde se tendrá el respaldo un equipo experimentado le ayudará a planificar y ejecutar su evento a la perfección. Si se busca una opción más descontracturada, la terraza del hotel es la opción ideal para disfrutar de exclusivos cocktails, inolvidables puesta de sol y una vista privilegiada de la ciudad. Para que los huéspedes que deseen trabajar y realizar pequeñas reuniones el hotel ofrece un área de coworking con todas las comodidades y tecnología adaptadas a los tiempos modernos.

Gabriel Impallari, Gerente General del hotel comenta “Sumar Howard Johnson a Undici es mucho más que incorporar una marca, es potenciar una visión. Apostamos por la excelencia sin perder nuestra esencia barrial, cultural y cercana. Ofrecemos a quien nos visita una combinación perfecta de historia, fútbol y sofisticación”. Desde la dirección del GHA se estima que la inauguración oficial se hará en el transcurso de mes de Septiembre de este año.

Sobre el barrio de La Boca.

Hasta principios del siglo XIX, lo que hoy es el barrio de La Boca se mantuvo casi deshabitado, siendo entre los años 1830 y 1852 cuando comenzaron a instalarse las primeras familias. Al ser la zona de mayor entrada de barcos, a finales del siglo XIX se asentaron allí muchos inmigrantes italianos, principalmente genoveses, que le dieron al barrio su fisonomía actual.

Cuenta la leyenda que los jóvenes fundadores del club no podían ponerse de acuerdo en los colores de su camiseta y es por ello que por una unanimidad decidieron apostar al emblema del 1er barco que pasara ante ellos, a los pocos minutos ingreso un barco de origen sueco con su tradicional bandera azul y amarilla quedando así plasmados los colores que posterior mente fueron un símbolo universal del futbol argentino.

De allí fue que a los residentes de La Boca se los conocía como Xeneizes (deformación de «zeneizi», es decir genoveses, en su propio dialecto) luego de unos años los hinchas del club Boca Junior se identificaron de la misma manera.

Sobre el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”