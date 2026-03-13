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España anunció su prelista para la Finalissima ante Argentina y amistoso ante Egipto: Carvajal vuelve

Luis de la Fuente dio a conocer la nómina provisional que incluye la Finalissima ante Argentina y un amistoso; la lista final conocerá el 20 de marzo.

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 11:43hs
España anunció su prelista para la Finalissima ante Argentina y amistoso ante Egipto: Carvajal vuelve

La selección española ya cuenta con su prelista para la Finalissima ante Argentina y el amistoso frente a Egipto. Luis de la Fuente definió los convocados provisionales, destacando el regreso de Dani Carvajal, ausente más de un año por lesión, mientras la definición de la sede sigue generando debate entre UEFA, Conmebol y AFA.

Regreso esperado: Carvajal

El lateral derecho del Real Madrid vuelve a aparecer tras superar una grave lesión de rodilla, que incluyó una artroscopia y múltiples problemas musculares. Carvajal disputó sus últimos minutos con la selección el 4 de septiembre de 2025 ante Bulgaria, y su presencia en la Finalissima es uno de los puntos más esperados de la nómina provisional.

El partido frente a Argentina, programado para el 27 de marzo, sufrió contratiempos por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que hizo inviable Doha como escenario. La UEFA propuso el Santiago Bernabéu, aunque la Conmebol aún debe dar el visto bueno. La AFA insiste en el Estadio Monumental, defendiendo la localía de la Albiceleste. Otros estadios como Wembley y Hard Rock Stadium quedaron descartados por compromisos previos, mientras que Lisboa y Londres se mantienen como alternativas. La decisión final sobre la sede podría confirmarse en los próximos días.

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Contexto y expectativas

La Finalissima enfrentará a Argentina, campeona de la Copa América 2024, con España, ganadora de la Eurocopa 2024. La Albiceleste defenderá el título conseguido en 2022 con una goleada 3-0 sobre Italia. La cita promete un duelo de alto nivel táctico, con talento individual y disciplina estratégica como principales protagonistas. El amistoso ante Egipto, previsto para el 30 de marzo, completa la ventana FIFA y servirá como preparación para ambos equipos de cara a compromisos internacionales posteriores, ofreciendo una oportunidad de consolidar el once titular y afinar la dinámica táctica bajo presión.

Argentina España De la Fuente Finalissima
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