Uno Santa Fe | Política | Santa Fe

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego

Del 19 al 21 de septiembre, la ciudad reunirá expertos, autoridades y comunidades en el Museo de la Constitución para debatir estrategias de manejo del fuego que reduzcan riesgos, restauren paisajes y fortalezcan la gobernanza territorial en Argentina.

3 de septiembre 2025 · 18:51hs
Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego

La ciudad de Santa Fe se convertirá en el escenario del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego (MIF), que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Museo de la Constitución (Av. Circunvalación y 1 de Mayo).

El evento es organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia de Santa Fe, el Centro de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Rafaela y Cobra Collective, en el marco del proyecto Fire Adapt. La primera jornada comenzará a las 14.

Durante el encuentro se desarrollarán conferencias magistrales, mesas técnicas, casos provinciales y espacios para la participación de pobladores locales, con el objetivo de articular ciencia y políticas públicas para el abordaje del manejo del fuego en Argentina.

Tensión en San Pantaleón por una quema de pastizales fuera de control: vecinos usaron baldes para frenar el avance del fuego

La iniciativa busca construir una hoja de ruta nacional hacia el MIF, clarificando roles y responsabilidades intersectoriales —a nivel nacional, provincial, municipal, comunitario y académico—, difundiendo directrices internacionales adaptadas al contexto local, fortaleciendo capacidades técnicas y operativas de brigadas, monitoreo satelital y local, y protocolos de salud frente a la exposición al humo. Además, se busca visibilizar y legitimar conocimientos tradicionales y usos culturales del fuego, evitando la criminalización de prácticas locales y promoviendo marcos normativos inclusivos.

Hacia un enfoque integrado y participativo

Los grandes incendios ocurridos en el Delta del Paraná en 2020 evidenciaron los impactos ambientales, sanitarios y sociales de gran magnitud, así como las tensiones entre políticas de supresión y prácticas locales de uso del fuego. Estos hechos destacaron la necesidad de enfoques integrados, participativos y territorializados que reduzcan riesgos y restauren la capacidad de gestión local.

El encuentro tomará como referencia directrices y experiencias internacionales recopiladas por la FAO y especialistas en MIF, centradas en la evaluación de riesgos, la reducción preventiva, la preparación y respuesta, la recuperación y la inclusión comunitaria, adaptándolas a la realidad argentina.

Con este primer encuentro, se pretende poner en agenda principios y prioridades de acción para avanzar hacia el manejo integral del fuego en el país, con impactos esperados como:

  • Reducción de costos operativos y de pérdidas ambientales derivadas de estrategias de supresión exclusiva.

  • Disminución de emisiones extremas por incendios incontrolados.

  • Fortalecimiento de la gobernanza multi-actor, con mayor articulación entre sectores ambientales, sociales, de la salud y protección civil.

El 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego se presenta así como un espacio estratégico, técnico y participativo, orientado a promover la colaboración entre todos los actores involucrados y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y efectivos en Argentina.

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad, con inscripción en este formulario

Santa Fe manejó fuego
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles soleado y muy húmedo en la ciudad de Santa Fe a la espera de un nuevo frente frío

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Parte de los trabajos realizados para la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe, obra que al día de hoy está paralizada 

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

una alianza estrategica que fortalece la economia circular en santa fe

Una alianza estratégica que fortalece la economía circular en Santa Fe

Lo último

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Último Momento
Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: "No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea"

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

Scaloni ajusta piezas: la Selección define su mediocampo para recibir a Venezuela

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional