Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego

Del 19 al 21 de septiembre, la ciudad reunirá expertos, autoridades y comunidades en el Museo de la Constitución para debatir estrategias de manejo del fuego que reduzcan riesgos, restauren paisajes y fortalezcan la gobernanza territorial en Argentina.

La ciudad de Santa Fe se convertirá en el escenario del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego (MIF) , que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Museo de la Constitución (Av. Circunvalación y 1 de Mayo).

El evento es organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL , la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia de Santa Fe , el Centro de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Rafaela y Cobra Collective , en el marco del proyecto Fire Adapt . La primera jornada comenzará a las 14.

Durante el encuentro se desarrollarán conferencias magistrales, mesas técnicas, casos provinciales y espacios para la participación de pobladores locales, con el objetivo de articular ciencia y políticas públicas para el abordaje del manejo del fuego en Argentina.

La iniciativa busca construir una hoja de ruta nacional hacia el MIF, clarificando roles y responsabilidades intersectoriales —a nivel nacional, provincial, municipal, comunitario y académico—, difundiendo directrices internacionales adaptadas al contexto local, fortaleciendo capacidades técnicas y operativas de brigadas, monitoreo satelital y local, y protocolos de salud frente a la exposición al humo. Además, se busca visibilizar y legitimar conocimientos tradicionales y usos culturales del fuego, evitando la criminalización de prácticas locales y promoviendo marcos normativos inclusivos.

Hacia un enfoque integrado y participativo

Los grandes incendios ocurridos en el Delta del Paraná en 2020 evidenciaron los impactos ambientales, sanitarios y sociales de gran magnitud, así como las tensiones entre políticas de supresión y prácticas locales de uso del fuego. Estos hechos destacaron la necesidad de enfoques integrados, participativos y territorializados que reduzcan riesgos y restauren la capacidad de gestión local.

El encuentro tomará como referencia directrices y experiencias internacionales recopiladas por la FAO y especialistas en MIF, centradas en la evaluación de riesgos, la reducción preventiva, la preparación y respuesta, la recuperación y la inclusión comunitaria, adaptándolas a la realidad argentina.

Con este primer encuentro, se pretende poner en agenda principios y prioridades de acción para avanzar hacia el manejo integral del fuego en el país, con impactos esperados como:

Reducción de costos operativos y de pérdidas ambientales derivadas de estrategias de supresión exclusiva.

Disminución de emisiones extremas por incendios incontrolados.

Fortalecimiento de la gobernanza multi-actor, con mayor articulación entre sectores ambientales, sociales, de la salud y protección civil.

El 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego se presenta así como un espacio estratégico, técnico y participativo, orientado a promover la colaboración entre todos los actores involucrados y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y efectivos en Argentina.

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad, con inscripción en este formulario