La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

Colón enfrenta un desafío económico urgente tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que lo obliga a pagar al defensor paraguayo Alberto Espínola cerca de 400.000 dólares, más una cifra en pesos equivalente a $12.860.000, ambos con un 5% de interés anual. De no cumplir con la resolución, el club se expone a una sanción severa: tres mercados de pases sin posibilidad de reforzarse.

LEER MÁS: El caso Alberto Espínola: Colón condenado a pagar y con riesgo de sanciones

El caso viene de larga data y refleja las complicaciones contractuales que se arrastran desde 2023. Espínola llegó a Colón en junio de ese año y se lesionó jugando para la selección paraguaya. Tras la lesión firmó un segundo contrato, con un salario mayor, y reclamó incumplimientos por parte de la institución, denunciando públicamente en abril de 2024 que no había cobrado ningún sueldo y que no había podido reunirse con la dirigencia.

El grave inconveniente con Alberto Espínola

El tesorero rojinegro, Adrián Temporelli, calificó la situación como “más grave que lo de Juan Carlos Falcón”, recordando que Colón nunca recibió el dinero del seguro FIFA por la lesión.

Tras declararse jugador libre y demandar al club, Espínola vio su reclamo parcialmente aceptado por FIFA en septiembre de 2024: de los 719.908 dólares que solicitaba, el TAS ratificó ahora los 345.000 dólares y 12,86 millones de pesos, ambos con intereses.

Picco, el parche para la situación económica de Colón

Con la presión de cumplir con el fallo para evitar sanciones que comprometerían la competencia deportiva, la dirigencia de Colón apunta a una solución concreta: el dinero que ingresará por la venta de Leonel Picco.

Según informó el club, Picco fue cedido definitivamente a Platense, en una operación que incluyó la compra del 50% de sus derechos económicos a Arsenal de Sarandí y la cesión del 70% de su ficha al Calamar, mientras Colón conserva el 30% restante.

LEER MÁS: Deudas, demandas y elecciones en Colón: los ejes de la reunión entre la CD y la oposición

Si bien los montos exactos no fueron revelados oficialmente, fuentes cercanas indicaron que la operación rondaría los 600.000 dólares, lo que permitiría cubrir gran parte de la deuda con Espínola. Aunque no se recupera la inversión inicial de 900.000 dólares, la venta se considera un negocio positivo, ya que Picco no contaba para la Primera Nacional y encontró un lugar donde pudo explotar su rendimiento, despertando interés de clubes de Primera y del exterior.

De esta manera, la dirigencia rojinegra confía en que la transferencia de Picco será la llave que permita saldar la deuda, cumplir con la resolución del TAS y mantener la posibilidad de reforzarse en los próximos mercados de pases, asegurando la estabilidad económica y deportiva del club.

