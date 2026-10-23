YPF y McDonald's suman una nueva experiencia para sus clientes

El nuevo espacio se convierte en el local Nº 237 de la cadena de restaurantes en Argentina y la cuarta estación Black de YPF.

McDonald's e YPF inauguraron en Vicente López el primer restaurante de su alianza estratégica y la cuarta estación Black del país, en un evento que contó con la presencia de Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

YPF Black Melo representa una nueva generación de estaciones de servicio que integra energía, gastronomía, conveniencia y atención personalizada en un mismo lugar bajo el concepto “Más que una estación, un destino”.

Ubicada en Avenida del Libertador 901, la nueva estación reúne la propuesta gastronómica que combina los productos de McDonald’s con la oferta de FULL. En un mismo espacio reúne gastronomía de consumo rápido, café de especialidad, pastelería premium y platos que invitan a quedarse, ampliando las ocasiones de consumo y el tiempo de permanencia de los clientes.

Woods Staton señaló: “Esta apertura es un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald’s a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades. La alianza con YPF nos permite explorar nuevas oportunidades de crecimiento en Argentina, combinando la fortaleza de ambas marcas para estar presentes en más momentos de la vida cotidiana de nuestros clientes”.

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Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, remarcó: “En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles. Queremos que nuestras estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias que se adapten a sus necesidades. Esta alianza con McDonald’s nos permite combinar dos grandes marcas y llevar esa visión a una nueva escala”.

Un espacio sustentable

El restaurante integra distintas soluciones tecnológicas y operativas orientadas al uso eficiente de los recursos. Entre ellas, se destacan el encendido automático de cartelería e iluminación exterior, la utilización de iluminación LED y la incorporación de equipos de climatización VRV con control programable del aire acondicionado.

También cuenta con separación de residuos en el comedor y gestión diferenciada del aceite usado, en línea con las prácticas ambientales que impulsa Arcos Dorados a través de su estrategia de impacto socioambiental “Receta del Futuro”.

Servicios innovadores y atención personalizada

La experiencia en la estación se completa con servicios diseñados para simplificar la visita. En playa, los colaboradores brindan atención personalizada y asesoramiento para elegir el combustible más adecuado según las características de cada vehículo. En Boxes, YPF Black Melo incorpora YPF Pit Stop, un servicio inspirado en la dinámica de los boxes de Fórmula 1, que permite dejar el vehículo en manos de un equipo especializado mientras el cliente aprovecha la propuesta gastronómica y de conveniencia de FULL.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Acerca de FULL

FULL es la red de tiendas de conveniencia de YPF más grande del país , cuenta con más de 1.250 sucursales en todo la Argentina. Con presencia en más de 500 localidades, ofrece una propuesta pensada para acompañar a las personas en distintos momentos del día, desde el desayuno hasta el almuerzo, la merienda o la cena.

Actualmente, el negocio registro récord de venta de café con un total de 3,2 millones de cafés y mas de 800 mil hamburguesas por mes. A esto se suman alianzas estratégicas con marcas como McDonald's, PedidosYa, Cabrales, Carne, La Fonte D'Oro, Guapaletas, Lucciano's y Coca-Cola. Estas alianzas amplían la propuesta y consolidan a Full como un jugador central del retail en el país y permitió que se consolide como un espacio de encuentro y una referencia en la experiencia de conveniencia en ruta y en la ciudad.