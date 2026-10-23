La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Si bien Ciudad de Bolívar arrastra una racha de cinco partidos sin perder en su cancha, como local sumó menos puntos que en condición de visitante

Este sábado desde las 21, Colón visitará a Ciudad de Bolívar, con la obligación de ganar para seguir posicionado en los primeros puestos de la Zona A.

Y si bien su rival atraviesa una racha positiva que incluye cuatro victorias al hilo. Existe un dato que el Sabalero debería aprovechar.

El mismo indica que Ciudad de Bolívar sumó más puntos en condición de visitante que jugando como local. En su cancha cosechó 25 puntos y fuera de ella, sumó 26 unidades.

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El elenco conducido por Diego Funes acumula una racha de cinco partidos sin perder como local, pero de los 17 encuentos disputados en Bolívar, perdió cuatro, ganó seis y empató siete, alcanzando una efectividad de apenas el 49%.

Por ello, el Sabalero tendrá que aprovechar la estadística mencionada, para buscar un triunfo que asoma imprescindible para encar la última fecha y luego el Reducido.