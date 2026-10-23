El Túnel Subfluvial refuerza la prevención ante El Niño y propone simulacros para responder a emergencias

El organismo interprovincial revisa sus protocolos junto con Protección Civil y Transporte de Santa Fe. Las tareas incluyen limpieza de desagües, mejoras para facilitar el escurrimiento del agua y controles del lecho del río Paraná.

Prevención El Niño. El Túnel Subfluvial revisa protocolos y coordina acciones con Protección Civil y Transporte de Santa Fe.

El Túnel Subfluvial que conecta Santa Fe y Paraná avanza en la revisión de sus protocolos de contingencia ante posibles emergencias vinculadas con el fenómeno de El Niño, que podría generar lluvias intensas y crecidas. La preparación contempla la coordinación con organismos provinciales, el mantenimiento de la infraestructura y la propuesta de realizar simulacros para evaluar la capacidad de respuesta del personal.

En ese marco, los directores del ente interprovincial, Sebastián Barbona y Aníbal Vergara, mantuvieron una reunión con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo, y el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, junto con equipos técnicos.

Durante el encuentro analizaron los procedimientos de actuación y las medidas previstas para responder ante situaciones críticas. El objetivo es coordinar las intervenciones de las distintas áreas y anticipar decisiones que puedan resultar necesarias frente a condiciones meteorológicas adversas.

Proponen simulacros para evaluar la respuesta ante emergencias

Uno de los puntos abordados fue la posibilidad de realizar simulacros en el Túnel Subfluvial para poner a prueba los protocolos y evaluar cómo actuaría el personal ante una emergencia.

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Escajadillo remarcó la importancia de contemplar los escenarios más exigentes y establecer procedimientos claros antes de que una situación climática adversa pueda afectar el funcionamiento de la conexión vial.

Los ejercicios permitirían observar la respuesta operativa, detectar posibles dificultades y realizar los ajustes necesarios en los mecanismos de intervención. Por el momento, no se informó una fecha para su realización.

La coordinación entre el organismo interprovincial y las áreas provinciales busca fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Limpieza de desagües y trabajos para evitar anegamientos

En paralelo con la revisión de los protocolos, el director técnico del organismo, Sergio Espinosa, presentó un repaso de las tareas de mantenimiento, las obras y las adquisiciones vinculadas con la preparación de la infraestructura.

Entre las intervenciones se destacó el perfilado de banquinas para favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de acumulación sobre la calzada.

También se realizó la limpieza del canal de desagüe pluvial de la cabecera Paraná, además de trabajos de limpieza y desobstrucción en distintos puntos de la jurisdicción del Túnel Subfluvial.

Estas tareas forman parte de las acciones preventivas destinadas a mejorar el drenaje y disminuir las posibilidades de anegamientos ante episodios de lluvias intensas.

Monitoreo del lecho del río Paraná

Otra de las medidas informadas fue la realización de un monitoreo batimétrico intensivo, un procedimiento técnico que permite relevar las profundidades y las características del lecho del río.

Los estudios aportan información para el seguimiento de las condiciones del entorno fluvial y complementan las tareas de mantenimiento y prevención desarrolladas por el organismo.

Con la revisión de los protocolos, la coordinación con Protección Civil y Transporte y las intervenciones sobre los sistemas de drenaje, el Túnel Subfluvial busca fortalecer su preparación ante posibles contingencias asociadas a El Niño y sostener las condiciones operativas de la conexión entre Santa Fe y Paraná.