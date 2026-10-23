Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto (Alpine) fue penalizado con 10 puestos en el Gran Premio de Estados Unidos por el uso indebido de las unidades de control electrónico

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue penalizado este viernes con 10 puestos en el Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 en Estados Unidos por el uso indebido de las unidades de control electrónico.

La noticia se conoció en medio de las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas en Austin, Texas, donde fue penalizado por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.

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Otro castigo para Colapinto en Alpine

La sanción, confirmada por la FIA, se aplicará este sábado sobre el resultado de la clasificación para la carrera del domingo. Colapinto no estará solo en la lista de penalizados en Austin. Arvid Lindblad (Racing Bulls) perderá cinco puestos tras montar su sexto motor de combustión interna (ICE).

En tanto, Gabriel Bortoleto (Audi) acumula una sanción de veinte posiciones tras incorporar un cuarto acumulador de energía y una cuarta unidad de control electrónico, con diez lugares de castigo por cada elemento adicional. Estas resoluciones de los comisarios deportivos modificarán de manera directa la conformación de la parrilla definitiva para la competencia del fin de semana en suelo estadounidense.