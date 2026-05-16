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El Banco Santa Fe ofrece refinanciar deudas en hasta 60 cuotas con dos meses sin pagar

El plan de desendeudamiento está dirigido a empleados públicos, privados y jubilados. La adhesión se realiza en línea a través de ID Ciudadana.

16 de mayo 2026 · 15:44hs
El Banco Santa Fe lanzó un plan de desendeudamiento para trabajadores públicos

El Banco Santa Fe lanzó un plan de desendeudamiento para trabajadores públicos, privados y jubilados, permitiendo la refinanciación de deudas en hasta 60 cuotas con dos meses de gracia.

El Banco Santa Fe informó que ya se encuentra disponible en su sitio web el acceso directo a la ID Ciudadana de la provincia de Santa Fe para los trabajadores públicos y privados que deseen adherirse al Plan de Protección de los Ingresos anunciado por el gobierno provincial, a fin de obtener beneficios exclusivos para la refinanciación de sus deudas, tales como 2 meses iniciales de gracia y un plazo extendido de hasta 60 meses para pagar, con una tasa muy accesible.

La iniciativa forma parte del Plan de Protección de los Ingresos impulsado junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y contempla condiciones especialmente diseñadas para aliviar la carga financiera de las familias santafesinas, entre ellas: financiación de hasta 60 cuotas, tasa preferencial y dos meses de gracia, permitiendo comenzar a pagar recién al tercer mes.

Cómo acceder al plan de desendeudamiento

El Banco habilitó desde su sitio oficial www.bancosantafe.com.ar el acceso directo a ID Ciudadana, donde cada trabajador deberá seleccionar el tipo de trámite correspondiente -sector público o privado- y completar los formularios requeridos.

La entidad informó que también se encuentra habilitado el acceso al programa a través del sitio oficial del Gobierno provincial (https://atencionvirtual.santafe.gob.ar/procedures) y de la aplicación “Mi Santa Fe”, donde los interesados podrán iniciar el trámite cargando la documentación requerida y sus datos.

Una vez completado ese trámite, el Banco iniciará el proceso de evaluación de cada situación particular y posteriormente se comunicará con quienes se hayan adherido para informar las alternativas disponibles y concertar una cita para ser atendidos de forma presencial.

LEER MÁS: Ponen en marcha en Santa Fe el Plan de Protección de los Ingresos: cómo adherirse y quiénes pueden acceder

El programa está orientado a brindar herramientas concretas para que trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados puedan ordenar su economía familiar, reestructurar sus obligaciones financieras y recuperar su capacidad de ingreso.

Con esta iniciativa, Banco Santa Fe reafirma su compromiso de acompañar a las familias santafesinas con soluciones financieras que contribuyan a su bienestar y al desarrollo económico de la provincia.

Santa Fe Banco economía Plan
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