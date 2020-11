"A Maradona no lo vi como me gustaría verlo"

Luego de la internación de Maradona, el que habló fue su médico personal Leopoldo Luque quien afirmó: "Maradona está mal psicológicamente y a todos eso nos repercute en lo físico. Diego perdió peso porque venía entrenando y se venía alimentando bien”.

Para luego agregar: "Diego es una persona que por momentos está excelente y por momentos no tanto. Cuando llegaba a estar bien no me cerraba. Nada es fácil con Diego. Cuando lo vea me va a matar. Me ha llegado a decir que no me quería ver. Yo a él lo veo como a un paciente que quiero que esté mejor, pero con otros pacientes es más fácil".

"Por el tema de la pandemia va a estar con la menor gente posible. Es una persona de edad con muchas presiones y hay que ayudarlo”. Yo el viernes no lo fui a ver, pero es difícil ser Maradona. El día anterior estaba muy bien, pero no lo vi ese día. Él toma sus decisiones. Si vino acá es porque quiso. Vamos a ver cuanto tiempo está internado", sentenció.

Y por último indicó: "Yo le dije: ‘Che, vamos a una clínica para que estés mejor’. Primero me dijo que no y después aceptó. Vamos a ver cuánto tiempo está. Ya tiene tomografía hecha, pero su cuadro clínico no pasa por ahí como se dijo".