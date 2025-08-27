Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

El defensor Aaron Anselmino, con pasado en Boca y sin minutos en Chelsea, se convirtió en nuevo jugador de Borussia Dortmund para jugar la Bundesliga

Aaron Anselmino ya es jugador de Borussia Dortmund, equipo al que se sumó a préstamo por un año y sin opción proveniente de Chelsea, donde prácticamente no sumó minutos, salvo su aparición efímera en el último Mundial de Clubes, cuando ingresó en los octavos de final para disputar un par de minutos contra Benfica.

Después de haber disputado apenas un puñado de partidos en Boca, la entidad de Londres lo compró a mediados de 2024 en 18 millones de euros y, aunque había permitido que se quedara un año más en el Xeneize, lo repescó a fin de año.

Sin embargo en los Blues no tuvo lugar ya que según trascendió, arribó al plantel de Enzo Maresca con un problema en el tendón de la corva y se prefirió tener cautela por el amplio historial de desgarros que presenta el zaguero.

