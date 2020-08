Adrián Tur, un apasionado y exigente entrenador de natación

No hay dudas que es una de las personalidades más importantes de la natación argentina, y ni hablar en nuestra capital. Ha sido el entrenador de grandes nadadores como Santiago Grassi, Gabriel Villagoiz, Martín Clement, Antonella Bogarín, pero también integró como coach el Comité Olímpico Argentino, y actualmente lo hace en el equipo nacional de natación. Formado en el Club Gimnasia y Esgrima, trabaja en la actualidad en Unión, cuestión que viene haciendo hace casi 28 años. Siempre asiste a sus nadadores con la misma pasión, y exigencia. También ha sido director técnico del equipo nacional de aguas abiertas. "Esta cuarentena la hemos pasado como todo entrenador, buscando herramientas nuevas con todo esto que nos ha ocurrido con esto de la pandemia. Trabajando mucho desde casa, comunicándome con mi equipo y los nadadores. Sobre todo, para mantenerlos motivados y viendo paso a paso como seguía todo, porque hay algunos chicos que se estaban jugando el pase a los Juegos Olímpicos" le dijo el profesor Adrián Tur a UNO Santa Fe sobre cómo ha pasado esta cuarentena a causa del coronavirus.

El distinguido entrenador de natación santafesino Adrián Tur manifestó que "el tema más complicado es el asunto de la incertidumbre. Con el nadador Gabriel Morelli, que es el que más cerca está para hacer la marca, habíamos hecho en el mes de febrero una altura, llegamos e íbamos a competir en el Sudamericano para buscar la marca. Lamentablemente tuvimos trunco ahí y fue que se suspendió todo".

El profesor Tur junto a otro prócer de la natación local: Raúl Strnad.

"La natación es un deporte atípico porque su medio donde se mueve es el agua, y cuesta mucho lo que es el regreso. De a poco vamos avanzando, pero termina siendo muy individual de cada nadador para volver al ritmo y a las condiciones físicas y mentales, sobre todo, porque el no verse bien en el agua es algo que pesa y mucho a nivel psicológico", señaló Adrián Tur el entrenador quien actualmente trabaja en el Club Atlético Unión.

A cerca de que les indica el protocolo Adrián Tur expresó que "con el equipo que yo manejo, lo que ha mermado es la base, porque el protocolo nos indica que podemos trabajar con chicos a partir de los 12 años. Básicamente es un protocolo provincial, nosotros estamos adheridos al que impartió la secretaría de deportes, en el cual hay que mantener la distancia, los chicos ya vienen cambiados, y no se utilizan los vestuarios, salvo para necesidades fisiológicas, y salvo para cambiarse después de nadar. Puede haber seis chicos dentro del vestuario, manteniendo la distancia social".

Adrián Tur agregó que "al ingresar vienen con la maya, con todos los elementos ya listos para tirarse al agua, es decir que se tienen que desvestir y ya tienen la maya abajo, cada uno tiene una silla, en lo que es el borde del natatorio, porque así se mantiene el distanciamiento requerido. Y nosotros los entrenadores utilizamos en todo momento el barbijo".

Tur es uno de los entrenadores de la selección nacional de natación.

En cuanto a que tipo de entrenamientos se pueden llevar a cabo, el profesor Adrián Tur comentó que "se trabaja un poco la cabeza, nosotros igualmente tenemos tres grupos diferentes de trabajo. Un nadador que pudo empezar antes, como es el caso de Gabriel Morelli, en Provincial de Rosario, que habilitó la provincia para esos nadadores. Después con otro grupo empezamos más tarde, que eran tres chicos de selección nacional, Nicolás De Ferrari, y dos chicos que estaban en el proyecto Dakar 2022, como son Candela Giordanino, y León Driussi. Candela ha tenido un gran crecimiento, es una nadadora de muy buen nivel, sobre todo en aguas abiertas".

"Estamos trabajando con un grupo cercano a los treinta nadadores, mayores de 12 años, y tenemos alrededor de cinco chicos en los seleccionados nacionales. Y los nadadores que vienen de abajo, vienen haciendo fuerza para que el día de mañana, cada uno pueda lograr ese objetivo de integrar un seleccionado nacional", destacó Adrián Tur, calificado entrenador de nuestra capital.

Adrián Tur señaló que "el párate perjudicó a todos. Hasta la mejor nadadora del país como Delfina Pignatello no se le permitió ingresar al agua estando en Buenos Aires recién pudo hacerlo al mismo tiempo que Gabriel Morelli en Rosario. Con eso los chicos se vieron un poco perjudicados, incluso aquellos que tenían una pileta en su casa solamente pudieron trabajar unos días, después cuando ya vinieron los primeros fríos debieron parar. No es lo mismo, es un factor psicológico lo de la pileta chica para ayudar y tener sensibilidad con el agua. En algunos países del mundo lograron colocar sus seleccionados en centros de alto rendimiento, entonces hicieron la cuarentena allí y eso marca la diferencia. Nosotros tenemos que empezar prácticamente de cero, al igual que los demás países sudamericanos, después de tres meses de haber estado parados".

Conociendo al gran entrenador

El profesor Adrián Tur es un referente ineludible de la natación en el país, y lógicamente que la oportunidad sirvió para conocer como fueron sus comienzos en esta fantástica disciplina. "Mi vida está en la natación, ya que desde los seis años que compito, en lo que eran las etapas formativas como nadador. Fui nadador desde los 6 hasta los 17 años, en el Club Gimnasia y Esgrima de 4 de enero. Como me gustaba mucho la parte de entrenamiento, me dediqué a hacer el profesorado de educación física, y estudiando eso hice mis primeras armas como profesor".

"Vengo de una familia de deportistas, somos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, soy el menor y me llevaban desde los cuatro años al club. Vivía cerca de Gimnasia y Esgrima, eran otras épocas en donde uno en la temporada en verano, se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde a su casa. Me sentaba a mirar lo que era el equipo de natación en su momento, donde estaba Conrado Porta, Osvaldo Esnaola, Rubén Álvaro, todas figuras de esa década. Así comencé y pasé por los diferentes niveles de enseñanza" narró el profesor Adrián Tur.

El DT santafesino junto a quien entrenó mucho tiempo; Santiago Grassi.

Adrián Tur agregó que "siempre mis viejos me obligaron a aprender a nadar y se transformó en la opción para seguir en el deporte, me gustó, y siempre seguí como nadador y posteriormente tuve mis resultados, hasta que llegó el momento de colgar la maya, y dedicarme a la parte de docente. Esto de enseñar es mi pasión, desde la época de nadador hasta la actualidad nosotros nos levantamos a las 4.30 de la mañana, es algo atípico en la adolescencia, que chicos y familias que están involucradas en la formación, y todos los días bien temprano, salvo los domingos, se viene a entrenar, a la mañana un turno y a la tarde otro".

Una opinión más que calificada

Con su historial, sus pergaminos, su presencia en los seleccionados nacionales, y una opinión más que calificada para referirse a cómo está la natación santafesina en la actualidad. "Creo que ha tenido vaivenes, hoy en día lo está sufriendo el deporte en sí, no tiene un gran semillero, no hay gente dentro de los clubes para tener enfocada en eso. Antes era más sencillo sacar nadadores porque había una gran cantidad en la base. Al tener diferentes actividades y exigencias, los chicos con el tema de la informática, se compite con una computadora, y ha mermado la cantidad de chicos que van a un club a hacer deportes. Y eso se sufre también en lo que es la natación. Nosotros hoy no nos podemos quejar, porque tener 30 nadadores en el primer equipo, no hay muchos que puedan lograr eso".

Señaló que la natación es un deporte que demanda mucha exigencia.

"Santa Fe y Córdoba son dos provincias muy tradicionales en lo que es aguas abiertas. A mí me gusta mucho, de hecho, soy el técnico nacional de la especialidad, pero ha mermado la actividad con la Santa Fe-Coronda. Y después, en la parte de entrenamiento, uno se ha volcado más en la disciplina de los 10km, porque es la distancia olímpica. Tenemos la distancia olímpica, lo que es para nadadores juveniles, y luego lo que es ultra maratones, que son las distancias mayores a 10km. Dentro de esa está la Santa Fe-Coronda. Son muy pocos que dicen quiero correr esa prueba, ya que eso se va dando de acuerdo al nivel de cada nadador", manifestó Adrián Tur sobre lo fuerte que son las aguas abiertas en nuestra región.