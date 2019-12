Adriana Perino fue suspendida provisoriamente por doping

La santotomesina Adriana Perino vivió su gran momento de júbilo hace algunas semanas al brilla en el pasado Mundial Master de ciclismo en Manchester, Inglaterra. Llegó con el ánimo por las nubes tras destacar en el Nacional y se animó a dar la nota ante las mejores exponentes del planeta.

Fue así como sacudió la escena al quedarse con el título en la prueba de los 500 metros con partida detenida. Sin dudas, una actuación épica que acaparó la atención de propios y extraños. Pero eso pareció no conformarla y fue por más en los 200 metros de velocidad, a la postre su gran fuerte. En este caso, debió conformarse con la medalla de plata pese a haber ganado la contienda. Se debe a que fue penalizada al cruzarse en el sprint final a la estadounidense Camie Kornely, quien finalmente se llevó el primer lugar del podio.

Amén de esta situación, lo que había conseguido era pletórica ubicándola en el pedestal de los elogios, pero este fin de semana, la UCI (Unión Ciclista Internacional) le dio un duro golpe: la sancionó de manera provisoria al dar positivo de LGD-4033, una droga conocida como Ligandrol, que es un modulador selectivo de receptores de andrógenos que se usa para combatir el desgaste muscular y la osteoporosis. En pocas palabras, aumenta la resistencia física y favorece la recuperación.

Adriana Perino.jpg Gentileza | José Reyes

Al ser algo temporario, la pedalista no es culpable en primera instancia y tiene derecho a solicitar la contraprueba y/o demostrar cómo llegó la sustancia a su organismo. Es por ello, no que recibió una sanción.

Pero la realidad es que Perino no ocultó la situación y fue honesta en diálogo con el portal ciclismoxxi: "Lo único que puedo decir es que yo entrené todo el año. De los 365 días creo que 300 los entrené dando todo de mi dos o tres horas diarias y en un momento tomé una decisión equivocada. Soy un ser humano. Soy una mujer y me puedo equivocar y tomé una decisión errónea. Lo voy a pagar, lo estoy pagando como todo error, y de ese voy a aprender. Ya me está dejando una lección muy dura".