Adriana Perino se consagró campeona mundial máster de ciclismo

El ciclismo de Santa Fe recibió una gran noticia desde el exterior, ya que este martes, Adriana Perino se consagró campeona mundial en la categoría máster de Ciclismo en la categoría 500 metros con partida detenida, en la cita que se disputa en Manchester, Inglaterra.

La competencia arrancó el pasado sábado 12 de octubre, reúne a alrededor de 600 ciclistas de todo el planeta y del que tomaron parte 21 representantes argentinos. El epicentro es un velódromo de primer nivel, con instalaciones bajo techo y piso de madera.

Vale recordar que la santotomesina llegó entonada tras ganar la medalla de plata en el Campeonato Argentino de Pista 2019 que se desarrolló del 3 al 6 de octubre en Mendoza. "Es algo indescriptible escuchar el himno. La gente que me conoce se alegra conmigo, porque saben el sacrificio que esto conlleva. Era importante llegar acá en buenas condiciones físicas y por supuesto, es gasto económico, que no está muy bien. Pero el esfuerzo se hace y se llega. Se trabaja muy duro y por suerte las metas se concretan", reconoció la pedalista al canalveo.

Asimismo, reconoció que cuando regrese a a Santo Tomé, "la indumentaria con la que subí al podio y la medalla van a ir a un cuadro (risas)".

Respecto a cómo fue la carrera, argumentó: "Con los tiempos que había marcado en el Nacional sabía que podía ganar, pero siempre hay que tener en cuenta el desgaste y el viaje. Tuve pocos días de recuperación. Lo ideal serian 10 días para volver a tonificar el cuerpo. Más que nada en estas pruebas de velocidad. Pero estaba con todas la esperanzas en conseguirlo".

En el final, no quiso quedarse con solo eso: "No me tengo que relajar. Porque vine en busca de dos medallas. Me queda la de velocidad el viernes. Vamos a ver si podemos llevar otra alegría a Santo Tomé. Justamente esta es la prueba que más preparo. Anduve bien en los 500 en el nacional y por eso tengo muchas expectativa".