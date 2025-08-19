Uno Santa Fe | Ovación | Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas difundió un video en el que se observa a varios jugadores de Peñarol saltando sobre los asientos.

19 de agosto 2025 · 13:09hs
Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

En la antesala del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, un episodio extradeportivo encendió la polémica: Aerolíneas Argentinas cuestionó públicamente la conducta de la delegación uruguaya durante el vuelo a Buenos Aires.

La compañía difundió un video —publicado originalmente por la cuenta oficial del “Carbonero”— donde se observa a varios jugadores saltando sobre los asientos y golpeando los respaldos y las ventanillas mientras el avión estaba en vuelo.

En su mensaje en redes, Aerolíneas manifestó su malestar y apuntó a la importancia de la seguridad: Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. @OficialCAP”.

Las imágenes rápidamente generaron repercusión a pocas horas del encuentro en Avellaneda, provocando comentarios de hinchas y usuarios de distintas filiaciones. En el video se distingue al capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, trepado sobre un asiento mientras lo sacudía y alentaba a sus compañeros, que cantaban con euforia “la Copa Libertadores es mi obsesión”.

La intervención de la azafata con los jugadores de Peñarol

Según se aprecia, una azafata debió intervenir para llamar la atención a los jugadores, aunque las acciones continuaron. La viralización del material reavivó el debate sobre los límites entre la pasión futbolera y el cumplimiento de las normas de seguridad a bordo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aerolineas_AR/status/1957786541771595821&partner=&hide_thread=false

El incidente se suma a un clima ya tenso alrededor de la serie, en la que Peñarol llega con una ventaja global de 1-0.

Tras los roces ocurridos en Montevideo y las molestias por fuegos artificiales en el hotel donde se concentró el equipo, el episodio en el avión alimentó aún más la previa del duelo que se definirá este martes en el Cilindro de Avellaneda y que definirá el pase a los cuartos de final de la Libertadores.

Aerolíneas Argentinas Peñarol Libertadores
Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para garantizar la seguridad vial

Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón sobre Dómina: Es una pena no poder contar con él en el plantel

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

