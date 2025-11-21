Uno Santa Fe | Ovación | AFA

AFA anunció cómo se va a jugar la Liga Profesional en 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió el formato para el próximo en la Liga Profesional. Como así también, los trofeos que estarán en juego

Ovación

Por Ovación

21 de noviembre 2025 · 09:07hs
En medio de la polémica por la distinción a Rosario Central como campeón una vez finalizada la fase regular, la AFA anunció con qué formato se jugará la Liga Profesional el año próximo y qué competencias estarán en juego a nivel nacional. Conocé de qué se trata y cómo se jugará el fútbol argentino en 2026.

Cómo se jugará la Liga Profesional en 2026

Por medio de un comunicado, el ente presidido por Claudio Chiqui Tapia detalló que su mandamás y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, resolvieron en una reunión mantener el formato del Torneo Apertura y el Torneo Clausura tal cual se mantuvieron este año, con dos zonas de 15 equipos, una fecha interzonal y playoffs para los ocho mejores clasificados de cada uno de los grupos.

La novedad, es que le darán el distintivo de Campeón de Liga al equipo que acumule más puntos en la tabla anual, ratificando el flamante título con el que se quedó el Canalla. Cabe aclarar que este campeonato no libera cupo para competencias internacionales.

En cuanto a las copas, el Trofeo de Campeones seguirá enfrentando a los vendores tanto del Apertura como del Clausura y la Supercopa Internacional continuará definiéndose entre el ganador de esta y el mejor equipo de la tabla anual, ahora homologado como Campeón de Liga.

A su vez, quien logre quedarse con el Trofeo de Campeones seguirá compitiendo por la Supercopa Argentina contra el triunfador de la Copa Argentina. Además, se dará inició a una nueva competición a disputarse en mayo, en la que participarán el campeón del Apertura (Platense), el del Clausura (a definir el 13 de diciembre) y el Campeón de Liga (Rosario Central), esta presea llevará el nombre de Recopa y coronará al Campeón del Año.

AFA Liga Profesional 2026
