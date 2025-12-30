Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Uno Santa Fe | Ovación | Luis Scola

El histórico referente del básquet argentino, Luis Scola, y actual CEO del Varese vivió un tenso episodio fuera del campo tras el duelo ante Trapani Shark.

30 de diciembre 2025 · 14:04hs
Luis Scola, leyenda de la Selección Argentina y hoy director ejecutivo y accionista mayoritario del Pallacanestro Varese, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios luego del partido frente a Trapani Shark, correspondiente a la Lega A, la máxima categoría del básquet italiano. El hecho encendió alertas en el ambiente europeo.

Un cierre caliente que desbordó el parquet

El encuentro ya venía cargado de tensión. En los minutos finales, una falta técnica sancionada al estadounidense Taze Moore por un festejo desmedido elevó la temperatura del juego. En ese contexto, Scola intentó intervenir para apaciguar los ánimos, pero fue empujado por Alessandro Cappelletti, acción que derivó en la expulsión del base local tras la revisión arbitral.

La agresión fuera de la cancha

Según reconstruyeron medios locales, la agresión se produjo en una zona restringida del estadio, cuando Scola se retiraba del campo de juego. Habría recibido una patada por la espalda, ya lejos del rectángulo. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad ni necesitó atención médica posterior.

Comunicados y versiones cruzadas

Horas después, el club lombardo emitió un comunicado buscando bajar el tono del episodio, enmarcándolo dentro de la intensidad emocional propia de una competencia de alto nivel. Desde Trapani, en cambio, las declaraciones de su director deportivo, Valeriano D’Orta, reavivaron la polémica en un contexto institucional delicado.

Un trasfondo institucional complejo

El Trapani Shark atraviesa una crisis profunda, con sanciones deportivas y económicas, quita de puntos y restricciones administrativas. Incluso amenazó con judicializar la competencia, postura que lo dejó aislado luego de que 15 clubes de la Serie A, entre ellos Varese, respaldaran a la conducción de la liga.

En lo deportivo, Varese se impuso 95-88, sumó su quinta victoria en 13 partidos y se ubica 11° en la tabla. Más allá del resultado, el episodio volvió a poner en foco los límites de la tensión competitiva y la necesidad de proteger a los protagonistas, incluso fuera del juego.

