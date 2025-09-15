Uno Santa Fe | Ovación | Agropecuario

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario dio el golpe en Carlos Casares y superó por 2 a 0 a Gimnasia (M), uno de los líderes de la Zona B de la Primera Nacional

15 de septiembre 2025 · 19:42hs
Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario_Of

Agropecuario dio el golpe en Carlos Casares y superó por 2 a 0 a Gimnasia (M), uno de los líderes de la Zona B de la Primera Nacional. En el estadio Ofelia Rosenzuaig, el equipo dirigido por Adrián Adrover se impuso con goles de Rodrigo Mosqueira y Brian Blando.

El encuentro comenzó con un partido equilibrado, aunque el local fue más claro a la hora de generar peligro. A los 23 minutos de la primera parte llegó la apertura del marcador con un centro pasado desde la izquierda que fue bajado por Alejandro Gagliardi, quien buscó al ras del suelo a Mosqueira. El lateral sorprendió en el área chica y definió para establecer el 1 a 0.

El golpe temprano obligó a Gimnasia a adelantarse en el campo, pero el equipo mendocino no encontró los caminos para quebrar la defensa de Agropecuario. El arquero Luciano Acosta respondió con seguridad en cada aproximación visitante, mientras que en ataque Blando y Alejandro Gagliardi se mostraban siempre dispuestos a inquietar al rival.

En el inicio del complemento, Agropecuario volvió a golpear, ya que apenas a los nueve minutos, un pelotazo largo desde su propio arco tomó mal parada a la última línea del Lobo y Blando sacó un disparo fuerte y cruzado al palo derecho de Lautaro Petruchi para estirar la diferencia a 2 a 0.

Con este triunfo, Agropecuario suma tres puntos vitales en la pelea por ingresar al reducido sumando 48 puntos y quedando noveno. Al mismo tiempo, le dio una mano a Estudiantes de Río Cuarto, que se prende en la lucha por la cima.

Gimnasia, en tanto, corta una racha positiva y deja pasar la chance de afianzarse en lo más alto de la tabla, algo que puede pesar de cara a las últimas jornadas, por lo que ahora quedó segundo con 56 puntos, misma cantidad que tiene el equipo cordobés.

El resumen de Agropecuario y Gimnasia (M)

Embed - Agropecuario 2-0 Gimnasia (M) | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona B)

Agropecuario Gimnasia (M) Primera Nacional
Noticias relacionadas
independiente rivadavia, con union en el horizonte: que equipo planea alfredo berti

Independiente Rivadavia, con Unión en el horizonte: qué equipo planea Alfredo Berti

tirante, cerundolo y trungelliti, los campeones del fin de semana

Tirante, Cerúndolo y Trungelliti, los campeones del fin de semana

santa fe, con 139 medallas hizo podio en los jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Social Lux de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe.

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Lo último

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Último Momento
Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Ovación
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional