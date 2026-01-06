Agustín Almendra cerró su ciclo en Racing y fue presentado como nuevo refuerzo del Necaxa

Agustín Almendra dejó Racing y fue presentado en Necaxa de México, donde vestirá la camiseta número 10 e iniciará una nueva etapa en la Liga MX.

Agustín Almendra puso punto final a su etapa en Racing y ya transita un nuevo desafío internacional. El volante central fue presentado oficialmente como refuerzo del Necaxa de México , tras varios días de negociaciones entre los clubes, en una operación que marca su salida definitiva del fútbol argentino y su desembarco en la Liga MX.

El mediocampista surgido en Boca Juniors se despidió de Racing luego de superar la barrera de los 100 partidos oficiales y de haber sido parte de dos títulos locales , consolidándose como una pieza importante en distintos ciclos técnicos. Desde Avellaneda, la institución le dedicó un mensaje de reconocimiento en redes sociales, destacando su aporte futbolístico y su compromiso con la camiseta.

En su comunicado oficial, Racing informó que la transferencia se concretó de manera definitiva, permitiéndole al jugador continuar su carrera en el exterior. La operación se cerró en una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares por la totalidad de los derechos económicos, un ingreso relevante para las arcas del club.

Un mediocampista con rol protagónico en México

Necaxa anunció el arribo de Almendra con entusiasmo y un gesto simbólico fuerte: le otorgó el mítico dorsal número 10, un número reservado para futbolistas con jerarquía técnica, visión de juego y capacidad para ordenar al equipo desde la mitad de la cancha.

El ex Racing llega al fútbol mexicano con la misión de ser eje en la circulación, aportar primer pase limpio, llegada al área rival y liderazgo en un mediocampo que busca equilibrio y claridad. En su nuevo equipo intentará replicar o incluso elevar el nivel que mostró en su mejor versión bajo la conducción de Gustavo Costas.

Proyección y desafío internacional

Con apenas 25 años, Almendra encara este desafío como una oportunidad clave para relanzar su carrera en el plano internacional. La Liga MX le ofrece un contexto competitivo, estadios exigentes y un ritmo de juego que combina intensidad con espacios, un escenario favorable para sus características técnicas.

Desde Necaxa fueron claros en el mensaje de bienvenida: confían en su talento y en su capacidad para convertirse en uno de los futbolistas determinantes del torneo, liderando desde el mediocampo a un equipo que aspira a ser protagonista.

Así, Agustín Almendra deja Racing, cierra un ciclo importante en el fútbol argentino y abre una nueva página en México, con el desafío de cargar sobre sus espaldas la responsabilidad del número 10 y demostrar su jerarquía en una liga cada vez más exigente.