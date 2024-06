Agustín Creevy y un gran aporte a Los Leones de España

image.png Creevy trabajó en Valladolid con el seleccionado de España que tiene en su filas al santafesino Bay.

Gracias a su amistad con el head coach de España, el rosarino Pablo Bouza, el platense Creevy realizó durante algunos días una serie de entrenamientos en el campo de juego y lo hizo con los jugadores, básicamente en las formaciones fijas, tanto en el scrum como el line out, pero también hizo foco en la pesca en el ruck que es una de sus especialidades. “Estoy feliz de estar acá estos tres días” comentó Creevy. “Soy muy amigo de Pablo Bouza y me llamó para echar una mano en el scrum y aquí estoy para vivir la experiencia. La verdad que todos fueron muy amables y me recibieron con los brazos abiertos".

Agustín Creevy y la humildad que lo caracteriza

El hooker de Los Pumas resaltó que “Creo que España es un equipo con mucha garra, que va para delante y tiene ganas de progresar con el objetivo de clasificar para el Mundial. Muy similar a Los Pumas hace unos años. Vine aquí a estar con ellos, a brindarles todo mi conocimiento y para ayudar en el scrum, breakdown y a los hookers con el lanzamientos del line. A ayudar donde me toque y ser parte estos tres días del staff de España”.

image.png El head coach rosarino Pablo Bouza y Agustín Creevy trabajando con el scrum de Los Leones.

Respecto al nivel del combinado nacional, Creevy asegura que “ve al equipo muy bien, se nota que creció mucho en los últimos años, con buenos jugadores tanto de la liga doméstica como de ligas francesas. Y sobre todo veo que están dispuestos a hacer un cambio mental, en la parte física del entrenamiento porque para llegar al alto nivel tienes que prepararse de una manera muy muy exigente y todo este cambio es lo que va a generar esto, estas experiencias y pretemporadas para trabajar juntos”.

El entrenador Pablo Bouza, formado en Duendes de Rosario, contó que "Agustín estuvo con nosotros aportando su experiencia como capitán, como jugador y como líder. No brindó un gran aporte con el scrum, el lanzamiento al line out y en la pesca en los rucks. Lo mejor de Agustín es que a pesar de tener más de 100 partidos con Los Pumas es una persona muy humilde, con la que se puede hablar y que transmite muy bien y está siempre de buen humor. Yo con él he trabajo durante cinco años. Llevábamos hablando desde enero y se dio la oportunidad que terminó de jugar con Sale Sharks pudo venirse para acá".