Ahora el plantel de San Lorenzo no trabaja por la deuda en los premios

El plantel de San Lorenzo sorprendió al negarse a entrenar en la cancha auxiliar por las deudas que la dirigencia mantiene en concepto de premios por la clasificación a la Copa Sudamericana . La decisión marcó otro capítulo de una crisis que ya se siente en todos los frentes y que obliga a una resolución urgente.

La protesta de los jugadores se dio luego de que les prometieran el pago antes del inicio de las vacaciones, algo que hasta hoy no ocurrió. En paralelo, la situación política atraviesa un momento clave: dirigentes del club mantuvieron reuniones con Chiqui Tapia para avanzar en la creación de una comisión transitoria. Esa estructura, que ya tiene el visto bueno de la AFA, se pondrá en marcha para reemplazar al oficialismo, completamente debilitado.

El plantel de San Lorenzo, otra vez contra la dirigencia

El nuevo armado político tiene dos nombres fuertes: Sergio Constantino, vocal opositor y candidato que terminó tercero en las últimas elecciones, y Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual comisión directiva. Ambos quedarán al frente del club durante el período que establezca la AFA, en lo que constituye la ruptura institucional más profunda de los últimos años en Boedo.

Tapia tiene previsto convocar a una reunión de Comisión Directiva en la que se esperan renuncias masivas para declarar la acefalía y habilitar así a la comisión transitoria. La prioridad será contener el deterioro económico -incluido un pedido de quiebra- y ordenar la administración antes de definir los pasos hacia un nuevo proceso electoral.

En medio del caos, el plantel recibió la planificación deportiva para los próximos meses: entrenará hasta el 5 de diciembre y retomará la actividad el 27 de diciembre, fecha prevista para iniciar la pretemporada pensando en la triple competencia del 2026. La postal del día, con la práctica suspendida por falta de pagos, refleja la crudeza de un momento límite.