Alan Crenz realizará su tercera defensa en el Roque Otrino

El santafesino Alan Crenz, de 23 años, entrenado por Carlos Lemos, hijo del histórico José Lino Lemos, formará parte de la pelea de fondo de un festival denominado la Leyenda Continúa, cuyo promotor es Osvaldo Rivero de OR Promotions, con Damian Pellecchia como matchmaker, y que tiene a Boxeo de Primera a través de TyC Sports la televisación del evento.

Alan Crenz.jpg Rusito Alan David Crenz chocará guantes con el colombiano Orobio, que hará su debut, a diez rounds. Gentileza prensa AC

"La verdad es que llegó con muchas expectativas, en esta oportunidad me avisaron con tiempo de esta pelea, y llegó muy bien preparado. Del rival sabemos poco, entrenamos muy duro, y estamos preparados para pelear con cualquiera. Así que estoy contento, confiado y esperando que sea el sábado para poder subir al ring y hacer lo que estuvimos trabajando en este tiempo" sostuvo Alan David Crenz a UNO Santa Fe.

El púgil del Club Atlético Colón comentó que "la última pelea fue hace un par de meses, pero mantuve los entrenamientos con Carlitos Lemos, y bueno, ahora se dio esta posibilidad y no la vamos a dejar pasar. Por suerte vengo entrenando bien, descansé dos semanitas después de la pelea con Camacho en la FAB. Pero apenas pasaron esas semanitas de descanso ya volví a los entrenamientos, y estoy contento porque llego diez puntos para la pelea".

La tercera defensa del Rusito Crenz será en Santa Fe

"Voy a hacer la tercera defensa, me siento muy bien, vamos a ver que nos plantea el rival, depende de eso vamos a ver que podemos hacer, porque pudimos ver solamente dos peleas del vago, observamos que le gusta ir al palo por palo, y trabaja bien abajo, por lo que vamos a tener que cuidado con esa cuestión. Pero todo depende de que tipo de pelea plantee él" señaló el Rusito Crenz.

Carlos Lemos.jpg El púgil entrenado por Carlos Lemos hará la tercera defensa del mundial juvenil superligero OMB. Gentileza prensa AC

El púgil entrenado por Carlos Lemos en el gimnasio de Colón destacó que "los primeros rounds son siempre de estudio, por lo que vamos a ir de menos a más. Vamos a ver que pasa. Pero la clave será estar muy concentrado, atento a lo que haga el rival, y obviamente que buscando en todo momento definir la pelea de la manera que he podido hacerlo en mis últimas presentaciones".

Crenz aprovechará la localía ante Orobio

"Me pone muy contento que la pelea se pueda hacer acá en Santa Fe, que venga Tyc Sports es muy bueno, porque le da jerarquía. Pelear en mi club, ante mi gente, y el público que venga, me terminó motivando mucho en cada entrenamiento, en cada guanteo que he realizado en este tiempo" contó Crenz, a quien se lo nota muy metido en la pelea, sabiendo que lo hará de local, y ante su gente.

Para esta tercera defensa, en el que se medirá ante Orobio, Alan, narró que "hice bastante guanteo, lo hice y agradezco a los chicos del Willie Pep, y sino en Colón con varios compañeros profesionales. Corro a la mañana lunes, miércoles y viernes, y la parte de boxeo la hago a la siesta. Los martes y jueves tengo natación, vuelvo a hacer la parte de boxeo a la tarde, y a la noche corro nuevamente. Así que llego muy bien preparado y sin inconvenientes".