Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Antonio Chipi Barijho sintió un fuerte dolor en el pecho y fue internado. Le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y se encuentra bien, tras quedar en observación

25 de septiembre 2025 · 11:49hs
El exdelantero de Boca Antonio Barijho debió ser internado y le realizaron una angioplastía.

El exdelantero de Boca Antonio Barijho debió ser internado y le realizaron una angioplastía.

Antonio Barijho, histórico jugador de Boca y actualmente entrenador en las divisiones inferiores del club, se descompensó y fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado la noche del miércoles. El Chipi, que ya está estable, sintió un fuerte dolor en el pecho cuando se encontraba en el predio de Ezeiza a la espera del partido de la Reserva ante Newell´s y la ambulancia actuó de inmediato.

Barijho debió ser internado

Según indican quienes estaban presentes en el Centro de Entrenamiento, sede del encuentro del partido de Reserva que comenzó con demora tras ser postergado por el lamentable imprevisto, de un momento a otro el ex goleador acusó un profundo malestar y pidió atención al instante.

El equipo médico protocolar que estaba en Boca Predio, como ante cada partido (en este caso de la Reserva), intervino frente al susto de salud de Barijho y decidió llevarlo a la clínica más cercana para realizarle estudios.

El partido de la Reserva entre Boca y Newell´s, programado para las 19 horas y con la presencia de Lucas Blondel entre los titulares del Xeneize, pasó a un segundo plano y se jugó minutos más tarde producto urgencia de la inesperada situación que dejó a todos atónitos. El equipo de Mariano Herrón finalmente ganó 2-0.

Barijho está bien y estable. Le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y quedó internado en el nosocomio para que los médicos puedan seguir su evolución de primera mano, con el objetivo de determinar cuál fue el causante del episodio.

"Muchísimas gracias por los mensajes a todos los que se preocuparon por mi papá. Gracias a Dios salió todo bien, ¡hay Chipi para rato!", escribió Jonathan Barijho, hijo del otrora delantero de Boca, en un posteo en redes sociales junto a su padre para llevar tranquilidad.

Boca internado jugador
Noticias relacionadas
Russo volvió a su casa luego de permanecer algunas horas hospitalizado.

Russo fue dado de alta y evalúan su presencia en la práctica de Boca

alerta en boca: cavani sufrio una distension y es duda para jugar ante central cordoba

Alerta en Boca: Cavani sufrió una distensión y es duda para jugar ante Central Córdoba

russo le marco la cancha a palacios en boca tras su enojo: no puede volver a pasar

Russo le marcó la cancha a Palacios en Boca tras su enojo: "No puede volver a pasar"

¿por que siempre salgo yo?: el enojo de palacios en boca con russo que genera revuelo

"¿Por qué siempre salgo yo?": el enojo de Palacios en Boca con Russo que genera revuelo

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras