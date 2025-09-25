Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Antonio Chipi Barijho sintió un fuerte dolor en el pecho y fue internado. Le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y se encuentra bien, tras quedar en observación

Antonio Barijho, histórico jugador de Boca y actualmente entrenador en las divisiones inferiores del club, se descompensó y fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado la noche del miércoles. El Chipi, que ya está estable, sintió un fuerte dolor en el pecho cuando se encontraba en el predio de Ezeiza a la espera del partido de la Reserva ante Newell´s y la ambulancia actuó de inmediato.

Según indican quienes estaban presentes en el Centro de Entrenamiento, sede del encuentro del partido de Reserva que comenzó con demora tras ser postergado por el lamentable imprevisto, de un momento a otro el ex goleador acusó un profundo malestar y pidió atención al instante.

El equipo médico protocolar que estaba en Boca Predio, como ante cada partido (en este caso de la Reserva), intervino frente al susto de salud de Barijho y decidió llevarlo a la clínica más cercana para realizarle estudios.

El partido de la Reserva entre Boca y Newell´s, programado para las 19 horas y con la presencia de Lucas Blondel entre los titulares del Xeneize, pasó a un segundo plano y se jugó minutos más tarde producto urgencia de la inesperada situación que dejó a todos atónitos. El equipo de Mariano Herrón finalmente ganó 2-0.

Barijho está bien y estable. Le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y quedó internado en el nosocomio para que los médicos puedan seguir su evolución de primera mano, con el objetivo de determinar cuál fue el causante del episodio.

"Muchísimas gracias por los mensajes a todos los que se preocuparon por mi papá. Gracias a Dios salió todo bien, ¡hay Chipi para rato!", escribió Jonathan Barijho, hijo del otrora delantero de Boca, en un posteo en redes sociales junto a su padre para llevar tranquilidad.