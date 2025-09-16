Uno Santa Fe | Ovación | Boca

"¿Por qué siempre salgo yo?": el enojo de Palacios en Boca con Russo que genera revuelo

El mediocampista chileno Carlos Palacios se enojó al ser reemplazado ante Central y Miguel Russo quedó molesto. Habrá charla para evitar conflictos

16 de septiembre 2025 · 16:09hs
El cuerpo técnico de Boca está molesto y hablará con el mediocampista chileno Carlos Palacios, para aclarar la situación vivida en el partido ante Rosario Central (1 a 1) en Arroyito, cuando fue reemplazado por Alan Velasco y al salir del campo de juego realizó un gesto de desagrado hacia la conducción.

Palacios, de flojísimo rendimiento, se exasperó cuando el técnico Miguel Russo ordenó su cambio por Alan Velasco, a los 73 minutos del partido, y al cruzar la línea del campo de juego, le reclamó al ayudante de campo, Claudio Úbeda, con un gesto de desaprobación y una pregunta: “¿Por qué siempre salgo yo?”.

Cruce en Boca

Esta acción fue observada por Russo quien no emitió opinión, pero ya en el vestuario, el técnico y su ayudante se mostraron enojados con Palacios.

Ocurre que el cuerpo técnico quiere mantener la armonía en el plantel, y estos gestos desagradaron ya que entienden que toda cuestión vinculada al equipo y al juego se debe hablar conjunto con el resto de los jugadores y no realizar gestos de disconformidad tras un cambio, porque el cuerpo técnico entiende que las modificaciones se hacen para mejorar al equipo y no para perjudicar a nadie.

En marzo pasado cuando el director técnico de Boca era Fernando Gago, Palacios fue sancionado por una fecha, no jugó ante Newell’s, por haber llegado tarde a un entrenamiento.

Fuentes vinculadas al equipo xeneize indicaron que esta vez Palacios no será penalizado de ninguna manera, sino que sólo se hablará para mantener la unión y concordia dentro del plantel.

