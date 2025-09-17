Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Russo le marcó la cancha a Palacios en Boca tras su enojo: "No puede volver a pasar"

El entrenador de Boca, Miguel Russo, no dejó pasar el gesto de Carlos Palacios en Arroyito y lo encaró en la vuelta a los entrenamientos

17 de septiembre 2025 · 19:35hs
Russo le marcó la cancha a Palacios en Boca tras su enojo: No puede volver a pasar

El entrenador de Boca, Miguel Russo, no dejó pasar el gesto de Carlos Palacios en Arroyito y lo encaró en la vuelta a los entrenamientos. El técnico, cansado de los reproches de algunos jugadores a las decisiones, le marcó la cancha al chileno con un mensaje claro y aclaró que no quiere más actitudes de ese tipo en el plantel.

El equipo venía de levantar en lo futbolístico y de sumar resultados que lo volvieron a meter en la pelea, pero en paralelo se repitieron escenas incómodas que dejaron expuestos a los ayudantes de Russo, sobre todo a Claudio Úbeda.

El último capítulo fue el domingo contra Rosario Central, cuando Palacios, reemplazado por Alan Velasco en el segundo tiempo, protestó la decisión delante de todos.

El martes, ya de regreso tras superar una infección urinaria, Russo habló mano a mano con el ex Colo Colo. La charla fue corta y directa, en donde le dejó claro que “esto no puede volver a pasar”, pero no solo al chileno, sino también para el resto del plantel. No es un hecho aislado. Antes fue Edinson Cavani, que en Mendoza, ante Independiente Rivadavia, también le reprochó a Úbeda su salida.

Más atrás estuvo lo de Miguel Merentiel en la derrota con Huracán, cuando entró a jugar sin advertir que había sido sustituido y terminó yéndose al vestuario en medio de la confusión.

En ninguno de esos casos hubo sanción deportiva, y tampoco la habría ahora con Palacios. Sin embargo, no está asegurado su lugar para recibir el domingo a Central Córdoba en La Bombonera.

Russo no lo vio bien en los últimos partidos y analiza variantes: Williams Alarcón y Alan Velasco aparecen como opciones para el once inicial.

El cuerpo técnico quiere que Boca siga en la senda positiva sin distracciones. Russo ya lo habló con todo el grupo y pretende que la energía esté enfocada en el torneo.

Lo que viene para Boca

El domingo a las 21.15, Boca recibirá a Central Córdoba en busca de otro triunfo para consolidar la levantada y seguir arrimándose a los puestos de arriba.

