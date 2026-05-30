Colón afronta un duro examen para no ceder terreno por la punta ante Almirante Brown

Con los regresos de Federico Rasmussen y Federico Lértora, Colón buscará volver al triunfo este sábado ante Almirante Brown en Isidro Casanova.

Después del empate 1-1 ante Mitre en el Brigadier López, resultado que le costó perder el liderazgo de la Zona A, Colón tendrá una parada exigente este sábado cuando visite a Almirante Brown, desde las 15.30, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 de la Primera Nacional.

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

La buena noticia para Ezequiel Medrán pasa por la recuperación de dos futbolistas fundamentales. Federico Rasmussen dejó atrás la lesión en el tobillo que lo marginó del último encuentro y volverá al equipo titular en lugar del paraguayo Sebastián Olmedo.

Por su parte, Federico Lértora superó el pequeño desgarro en la zona de los aductores y regresará al mediocampo, ocupando el lugar que venía utilizando Matías Muñoz.

Con estas variantes, el DT apuesta nuevamente por la experiencia para afrontar un compromiso que puede marcar el rumbo de las próximas semanas.

Una visita incómoda en un momento decisivo para Colón

Colón llega ubicado en el cuarto lugar de la Zona A, con apenas un punto menos que Deportivo Morón, el líder del campeonato. Sin embargo, el margen es mínimo y cualquier tropiezo puede hacerlo retroceder varios puestos en una tabla extremadamente apretada.

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Enfrente estará un Almirante Brown que atraviesa un presente irregular. El conjunto de Andrés Montenegro acumula tres fechas sin victorias, con dos empates y una derrota, y viene de sufrir una caída agónica frente a San Miguel.

Para intentar revertir la situación, el entrenador realizaría una sola modificación: Nazareno Bazán ingresaría por Lucas Vega.

Mientras el Mirasol buscará reencontrarse con el gol y el triunfo, Colón intentará aprovechar los regresos de Rasmussen y Lértora para sumar tres puntos de enorme valor fuera de Santa Fe y sostenerse en la pelea grande por el ascenso.

Formaciones de Almirante Brown y Colón

Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Máximo Levi, Gustavo Cabral y Ramiro Fernández; Ulises Abreliano, Leonardo Jara, Ganriel Altamirano; Nazareno Bazán y Tomás Almada; Javier Martínez. DT: Andrés Montenegro.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Horario de inicio: 15.30.