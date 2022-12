Alberto Fernández: "No me sentí ofendido por la Selección"

"Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos", dijo el Presidente en declaraciones a la FM Radio Con Vos y agregó: "Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre".

"No me sentí ofendido porque ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre. Ganaron los que jugaron, no nosotros. La Selección no es mía, ni de la oposición, es de todos", finalizó.

Los elogios de Alberto Fernández a Messi y Scaloni

"Gracias a Dios Messi volvió a la Selección Argentina", destacó Fernández, quien avisó que ya tendrá tiempo para hablar con la Pulga, Lionel Scaloni y Alexis Mac Allister, jugador surgido de Argentinos Juniors, club del que es hincha.

En tanto, al hablar sobre Scaloni, sentencio: "A los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol de Scaloni. Cuando se lo cuestionaba, yo siempre le tenía fe a él y a Aimar. Es un técnico maravilloso".