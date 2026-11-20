La Provincia destinará más de $9.043 millones al pago del programa. El dinero estará disponible por homebanking desde este sábado 21 de noviembre.

El Gobierno de Santa Fe abonará el próximo martes 24 de noviembre el incentivo mensual de octubre correspondiente al programa Asistencia Perfecta . En total, serán 64.047 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados quienes recibirán el reconocimiento por no haber registrado ausencias o haber tenido solo una durante ese mes.

Según los datos oficiales, del total de beneficiarios, 57.103 no tuvieron inasistencias y 6.944 registraron una sola falta . La inversión provincial para afrontar el pago asciende a $9.043.224.054.

Aunque la fecha de pago establecida es el martes 24, los montos estarán disponibles a través de homebanking desde este sábado 21 de noviembre.

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Cuánto cobrarán los docentes por Asistencia Perfecta

Los importes correspondientes a octubre varían según el cargo y la cantidad de inasistencias registradas. Quienes no tuvieron faltas percibirán los siguientes montos:

Cargo directivo y de supervisión: $241.679.

Cargo docente de hasta 352 puntos: $120.839.

Docentes con sistema de jornada completa: $181.260.

Hora cátedra de nivel superior: $10.072.

Hora cátedra de otros niveles: $8.058.

En tanto, para quienes registraron una sola inasistencia, los valores serán:

Cargo directivo y de supervisión: $120.840.

Cargo docente de hasta 352 puntos: $60.419.

Docentes con sistema de jornada completa: $90.630.

Hora cátedra de nivel superior: $5.036.

Hora cátedra de otros niveles: $4.029.

En qué consiste el programa Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta es una política del Gobierno provincial que contempla un incentivo económico mensual y otro trimestral para reconocer a los trabajadores de la educación que mantienen su asistencia a las aulas.

El programa fue presentado como una herramienta para reducir los niveles de ausentismo en el sistema educativo y promover la continuidad de las actividades escolares, además de generar un reconocimiento económico para quienes cumplen con los criterios establecidos.

En el decreto que puso en marcha la iniciativa, la Provincia fundamentó la medida en la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a una educación de calidad y evitar situaciones que puedan limitar el derecho de los estudiantes a aprender.