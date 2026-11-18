El español, que viene de quedarse con los títulos en Viena y París, ya acumula 12 triunfos consecutivos.

El español Carlos Alcaraz (2°) volvió a demostrar un gran nivel para derrotar en sets corridos al ruso Daniil Medvedev (4°) y así quedar con un pie y medio en las semifinales de las ATP Finals.

Alcaraz, que busca conquistar por primera ocasión en su carrera el torneo que reúne a los ocho mejores del año, se impuso con un cómodo 6-2 y 6-4, luego de una hora y 11 minutos de juego.

Carlos Alcaraz, con un pie en semifinales del ATP Finals

De esta manera, la estrella del tenis español en la presente década tiene prácticamente asegurada la clasificación a las semifinales. Para que esto ocurra, le alcanza con que el estadounidense Frances Tiafoe (7°) le gane al italiano Flavio Cobolli (5°) en el encuentro que está programado para este miércoles a 16:30, o que se defina en tres sets.

Alcaraz llega a este final de temporada en un gran momento, ya que luego de una larga inactividad por una lesión en su muñeca, pudo volver con todo para quedarse con los títulos en los ATP 500 de Tokio y Viena y en el Masters de París. Además, ya acumula 12 triunfos consecutivos y se afianza como el candidato a quedarse con el título en estas ATP Finals.

La próxima presentación de Alcaraz será el viernes, cuando se enfrente con Cobolli, mientras que Medvedev buscará asegurarse la clasificación ese día frente a Tiafoe.