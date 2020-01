Aldosivi le ganó a Lanús y sueña con la permanencia

Lanús cayó este viernes en su visita a Mar del Plata ante Aldosivi 2 a 0 y no pudo alcanzar a River y Argentinos Juniors en la cima de la Superliga Argentina, en el inicio de la 17ma. fecha.

Federico Gino (PT 16') y Facundo Bertoglio (ST 49') marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio José María Minella y arbitrado por Pablo Echavarría.

Lautaro Valenti, el juvenil de Lanús que no fue cedido a la selección sub 23, llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar el domingo 2 de febrero en La Fortaleza ante Godoy Cruz de Mendoza, por la 18va fecha de la Superliga.

Aldosivi tuvo más la pelota en el inicio y llegó a la apertura tras un buen envío "a colocar" de Gino, al palo izquierdo de Agustín Rossi.

Lanús despertó tras el gol recibido y se volcó al campo contrario, y tuvo una chance con Marcelino Moreno luego de una mala salida de Fabián Assmann, pero llegó exigido por el segundo palo y tiró la pelota afuera.

En el complemento intentó algo más Lanús, pero en la primera jugada de riesgo Assmann se lució ante un fuerte cabezazo de Facundo Quignon y luego ante un remate bajo de Pedro De la Vega.

Insistió el visitante, que lo tuvo con un disparo bajo de Marcelino Moreno que salió junto al palo derecho de Assmann.

Y en un contragolpe Bertoglio quedó cara a cara con Agustín Rossi y definió con un tiro bajo.

Lanús dejó pasar una gran chance de ser puntero y Aldosivi salió con este triunfo de la zona de descenso.