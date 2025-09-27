Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi tiene una parada brava ante Argentinos para intentar salir del fondo

Aldosivi y Argentinos Juniors jugarán, desde las 14.30, en el Estadio José María Minell, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

27 de septiembre 2025 · 08:51hs
Aldosivi tiene una parada brava ante Argentinos para intentar salir del fondo

Aldosivi y Argentinos Juniors jugarán este sábado, en el Estadio José María Minella, por el Torneo Clausura 2025. Se jugará desde las 14.30, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium.

El cuadro marplatense está comprometido con el descenso y ocupa el último puesto en las dos tablas, mientras que el conjunto de La Paternal buscará la victoria para acercarse a la zona de playoffs y a las plazas de clasificación a la Copa Libertadores.

El Tiburón se encuentra sumergido en una crisis que se acrecentó tras la derrota por 2 a 0 ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna (con suspensión por lluvia de por medio).

De esta forma quedó en el fondo tanto en la tabla de promedios con un coeficiente de 0.720, como en la anual con 18 puntos. Con un solo gol a favor y sin victorias hasta el momento en el Torneo Clausura a falta de siete fechas, necesita dar el volantazo para mantener la categoría.

Los hinchas hicieron saber su malestar e increparon al entrenador Guillermo Farré y al presidente Hernán Tillous en la previa del duelo ante el Matador. También organizaron un banderazo.

Por su parte, de presente irregular, el elenco dirigido por Nicolás Diez viene de golear por 3 a 0 a Banfield con doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano.

Intentará ahora tomar envión para volver al nivel mostrado durante el Apertura y seguir escalando en pos de afianzarse en los puestos de playoff, además de arrimarse al pelotón que pelea por una plaza en la próxima Copa Libertadores.

Deberá afrontar el compromiso sin Matías Giménez Rojas, que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en el compromiso frente al Taladro.

Probables formaciones de Aldosivi y Argentinos

Aldosivi:Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Argentinos Juniors:Diego Rodríguez; Federico Fattori, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Claudio Bravo; Ismael Sosa, Tomás Molina, Hernán López. DT: Nicolás Diez.

Hora: 14.30.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Estadio: José María Minella.

Aldosivi Argentinos Juniors Clausura
Noticias relacionadas
perrone logro el segundo puesto en la clasificacion para el gp de japon de moto 3

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

marc marquez fue segundo en la sprint y esta a un paso de un nuevo titulo de motogp

Marc Márquez fue segundo en la sprint y está a un paso de un nuevo título de MotoGP

juegos odesur 2026 en santa fe: la nueva pista del card comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

festejos de rivadavia, el quilla y regatas (sf) en el oficial u21 de la asb

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Lo último

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Último Momento
Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Ovación
Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'