Aldosivi tiene una parada brava ante Argentinos para intentar salir del fondo

Aldosivi y Argentinos Juniors jugarán, desde las 14.30, en el Estadio José María Minell, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Aldosivi y Argentinos Juniors jugarán este sábado, en el Estadio José María Minella, por el Torneo Clausura 2025. Se jugará desde las 14.30, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium.

El cuadro marplatense está comprometido con el descenso y ocupa el último puesto en las dos tablas, mientras que el conjunto de La Paternal buscará la victoria para acercarse a la zona de playoffs y a las plazas de clasificación a la Copa Libertadores.

El Tiburón se encuentra sumergido en una crisis que se acrecentó tras la derrota por 2 a 0 ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna (con suspensión por lluvia de por medio).

De esta forma quedó en el fondo tanto en la tabla de promedios con un coeficiente de 0.720, como en la anual con 18 puntos. Con un solo gol a favor y sin victorias hasta el momento en el Torneo Clausura a falta de siete fechas, necesita dar el volantazo para mantener la categoría.

Los hinchas hicieron saber su malestar e increparon al entrenador Guillermo Farré y al presidente Hernán Tillous en la previa del duelo ante el Matador. También organizaron un banderazo.

Por su parte, de presente irregular, el elenco dirigido por Nicolás Diez viene de golear por 3 a 0 a Banfield con doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano.

Intentará ahora tomar envión para volver al nivel mostrado durante el Apertura y seguir escalando en pos de afianzarse en los puestos de playoff, además de arrimarse al pelotón que pelea por una plaza en la próxima Copa Libertadores.

Deberá afrontar el compromiso sin Matías Giménez Rojas, que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en el compromiso frente al Taladro.

Probables formaciones de Aldosivi y Argentinos

Aldosivi:Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Argentinos Juniors:Diego Rodríguez; Federico Fattori, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Claudio Bravo; Ismael Sosa, Tomás Molina, Hernán López. DT: Nicolás Diez.

Hora: 14.30.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Estadio: José María Minella.