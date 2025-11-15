Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi y San Martín (SJ), a todo o nada para seguir en la Liga Profesional

Aldosivi y San Martín (SJ) chocan, desde las 17, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, donde será todo a ganar o nada para sostener la categoría

15 de noviembre 2025 · 08:28hs
Aldosivi y San Martín (SJ), a todo o nada para seguir en la Liga Profesional

Aldosivi y San Martín (SJ) chocan este sábado por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, donde será todo a ganar o nada para sostener la categoría. El encuentro se jugará, desde las 17, en el Estadio José María Minella, con televisación de ESPN Premium.

Se trata de una verdadera final por la permanencia, con Godoy Cruz mirando de rojo y en simultáneo. El Tiburónsabe que ganando se salva, mientras que el Verdinegro necesita una victoria y esperar por el resultado del Tomba.

El cuadro portuario venció con un penal polémico a Banfield en el tiempo de descuento y continúa la levantada de su pésimo año sobre el final, con cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones que le alcanzaron para depender de sí mismo en la última fecha del campeonato: ganando se asegurará otro año más en primera división, en caso de empatar, deberá esperar lo que ocurra con Godoy Cruz, y si pierde, descenderá.

El Verdinegro también finalizó su año con una épica cruzada por la salvación, en la que logró un invicto de seis partidos. A pesar de ello, tiene la desventaja de no asegurar la permanencia en caso de ganar, pues dependerá de lo que ocurra con el Tomba y Deportivo Riestra, teniendo la posibilidad de incluso jugar un partido de desempate si ambos cotejos terminan en igualdad. Pese a ello, de conseguir mantener la categoría el premio será doble, ya que si eso ocurre jugará los octavos de final del Torneo Clausura.

Probables formaciones de Aldosivi y San Martín (SJ)

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya y Fernando Román; Federico Gino y Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago y Justo Giani; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde y Lucas Orihuela; Sebastián Jaurena y Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Horario: 17.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: José María Minella.

Aldosivi San Martín (SJ) Clausura
