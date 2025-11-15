Uno Santa Fe | Ovación | Seven

Se pone en marcha el tradicional Seven del CRAR de Rafaela

Este sábado y domingo se concretará la edición 50 del Seven a side ciudad de Rafaela que organiza el Círculo Rafaelino de Rugby en su predio de la ruta 70

15 de noviembre 2025 · 09:37hs
El CRAR celebra la edición 50° de su tradicional Seven en Rafaela.

El CRAR celebra la edición 50° de su tradicional Seven en Rafaela.

El Círculo Rafaelino de Rugby tendrá dos días de mucha efervescencia celebrando el 50 Aniversario del tradicional Seven Ciudad de Rafaela. El Seven del 50 Aniversario, que debió adelantarse dos semanas respecto al calendario original debido a la realización del Seven de la República en Paraná el 29 de noviembre, será este sábado con la presencia de -hasta el momento- 18 equipos de distintas provincias, más cuatro o cinco seleccionados provinciales: dos de Noroeste, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Se juega el Seven de Rafaela

El Seven será abierto al público con entrada general, e incluirá además shows, entrega de premios, un gran cuarto tiempo y una fiesta de cierre junto a Flamingo, para celebrar los 50 años del Seven del CRAR. “Todo esto es fruto del trabajo conjunto. El club está en movimiento, con proyectos que contagian y fortalecen a la comunidad. Es un año muy positivo: trabajamos, nos unimos y seguimos creciendo” expresó Marcelo Salamano dirigente del CRAR.

El viernes por la noche comenzó la actividad con una charla de Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado argentino Los Pumas 7´s. Salamano, ex presidente de la institución sostuvo que Va a dar el kick-off oficial y compartir un momento con los jugadores. Es un lujo tenerlo antes de que viaje a Dubái para la primera fecha del circuito mundial”.

el predio del CRAR recibirá a seleccionados y equipos de distintas provincias, que serán parte de una edición ampliada y con fuerte presencia nacional. Entre las selecciones ya confirmadas se encuentran: Unión Santafesina de Rugby, Unión Entrerriana de Rugby, Unión Cordobesa de Rugby y Unión de Rugby del Noreste.

También dirán presente equipos de múltiples regiones del país: CRAI, Universitario de Santa Fe, Atlético Brown de San Vicente, La Salle Jobson, Alma Juniors, Los Pampas de Rufino, Jockey de Villa María, Aranduroga RC (Corrientes), Sixty RC (Resistencia), Santa Fe Rugby Club, San Francisco RC, Taragüy RC (Corrientes) y Universitario de Córdoba, entre otros.

Además del tradicional Seven de mayores, la jornada incluirá competencias juveniles y hockey mixto, sumando diversidad de propuestas y ampliando la participación deportiva. Vale la pena mencionar que la entrada para el público general será libre y gratuita.

Uno de los momentos más esperados será el primer partido de Rugby Mixed Ability que se disputará en la ciudad. El encuentro se llevará adelante este sábado a las 16, entre CRAR y Atlético del Rosario. Será un hito para el deporte local. El enfoque Mixed Ability promueve la participación conjunta de jugadores con y sin discapacidad, priorizando la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto.

