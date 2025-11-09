Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, adentro: el empate ante Barracas y la caída de Banfield le dieron el pasaje a los playoffs

Unión necesitaba de una combinación de resultados para meterse en playoffs tras su empate ante Barracas Central y la encontró con la derrota de Banfield.

9 de noviembre 2025 · 22:21hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión selló su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional, sin necesidad de esperar hasta su visita a Belgrano en Córdoba. La confirmación llegó luego de que Banfield cayera 1-0 ante Aldosivi en el Florencio Sola, por la fecha 15 de la Zona A.

El Tiburón marplatense, que pelea por mantenerse en Primera, logró un triunfo agónico gracias a un penal cobrado por VAR y convertido por Federico Gino sobre el final del partido. Ese tanto no solo le dio aire a Aldosivi en su lucha por la permanencia, sino que también definió el panorama en la parte alta: con el Taladro sin sumar, Unión aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Zona A.

Un desahogo rojiblanco

El equipo de Leonardo Madelón, que venía de empatar sin goles ante Barracas Central en el 15 de Abril, necesitaba una ayuda externa para no llegar obligado al cierre de la fase regular. Y la tuvo. Con los tres puntos que Banfield dejó en el sur bonaerense, el Tatengue ya no puede ser alcanzado por quienes peleaban por los últimos cupos.

De esta manera, Unión estará en los playoffs, instancia donde buscará seguir reafirmando su gran segundo semestre, marcado por la solidez defensiva, el liderazgo de Mauro Pittón, el nivel de Tagliamonte en el arco y el orden táctico que impuso Madelón desde su regreso.

La definición en el sur

El duelo entre Banfield y Aldosivi tuvo de todo: polémicas, revisión del VAR y un cierre infartante. En tiempo adicionado, el árbitro cobró penal por una infracción dentro del área, y Federico Gino no falló. El 1-0 fue un golpe para el Taladro, que se quedó sin chances de meterse entre los clasificados, y un respiro enorme para Aldosivi, que sigue soñando con la permanencia en la máxima categoría.

Lo que viene para Unión

Ya con el boleto en mano, el Tatengue se concentrará en su último partido de la fase regular, el próximo fin de semana frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi, donde buscará defender su posición en la tabla para intentar arrancar los playoffs como local y, si la combinación de resultados lo favorece, frente a un rival más accesible.

Unión cumplió su primer objetivo: clasificó con anticipación en un torneo donde el margen fue mínimo y la regularidad, clave. Ahora, el equipo de Madelón se enfoca en lo que viene, con la ilusión intacta y la sensación de que el trabajo y la solidez mostrada en la segunda parte del año empiezan a rendir sus frutos.

Unión, adentro: el empate ante Barracas y la caída de Banfield le dieron el pasaje a los playoffs

