Aldrighetti volvió a ganar en el Top Race y se afirma en el torneo

Llegó la bandera a cuadros para sentenciar la historia a favor de Facundo Aldrighetti, quien alcanzó su quinta victoria en el Top Race v6 luego de completar las 18 vueltas con un tiempo de 32m52s492/1000 a una velocidad promedio de 131,407 km/h. Para el piloto de Río Negro fue el segundo triunfo consecutivo en 2025. Segundo terminó Emiliano Stang con el Fiat Cronos #162 del Octanos Competición a 6.041/1000 y tercero quedó Matías Capurro con el Lexus 99 del LFB Racing Team a 8.151/1000.

Los primeros cincos lugares lo completaron Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo 40) y Mauricio Hidalgo (Lexus 169). El representante de Marcos Paz, Buenos Aires, alcanzó su segunda victoria en la Copa Master con el auto que le entrega el INI Racing Team.

Facundo Aldrighetti, ganador de la final de Rosario: “Fue una victoria contundente con un auto que tuvo un ritmo increíble que me dejó sumar para el campeonato. Es un fin de semana que lo voy a tener en mi memoria toda mi vida. Ahora se viene San Nicolás, es un circuito que me gusta y me cae bien donde voy a buscar seguir por este camino”.

Con dos fechas cumplidas, el Campeonato Argentino de Top Race V6 YPF INFINIA lo lidera Facundo Aldrighetti (Halcón Motorsport) con 110 puntos, segundo se ubica Marcelo Ciarrocchi (Halcón Motorsport) con 99, tercero Emiliano Stang (Octanos Competición) con 76, cuarto Kevin Felippo (JLS Motorsport-Corsi Sport) con 61 y quinto Matías Capurro (LFB Racing Team) con 52.