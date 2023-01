Alejandra Locomotora Oliveras inauguró un gimnasio social en barrio Alfonso

Se trata de un galpón al que se le realizó un trabajo de remodelación, en el cual se han hecho modificaciones, con mucho esfuerzo. En ese sentido resaltó el apoyo de las empresas santafesinas que ayudaron a que la obra se avance, y se pueda concretar el sueño. Alejandra Oliveras, la reconocida Locomotora se mostró muy contenta y alegre por haber podido cumplir el sueño de la apertura del gimnasio.

"Estoy muy contenta porque llegó el día de la inauguración, en este gimnasio donde yo viví, en donde me entrené y donde gané mi cuarto título del mundo. Acá es donde transpire, donde soñé, y uno está vivo cuando tiene un sueño. Acá vamos a llenar los corazones de sueños, eso es lo que quiero. Que los chicos vayan a la escuela y entrenen acá, pero no en la calle, con el peligro que hay hoy en día" le dijo Alejandra Oliveras a UNO Santa Fe.

Locomotora2.jpg El gimnasio social se encuentra ubicado en Roque Saenz Peña 1753, y tiene como objetivo que los niños y adolescentes se alejen de la calle y las drogas. UNO Santa Fe

La boxeadora jujeña pero radicada hace bastante en la capital provincial destacó que "los chicos que son víctima de violencia acá van a tener un lugar de contención, se les va a enseñar todo lo que es el bien, y la parte humana. Hace dos años que venimos trabajando, vino la pandemia, luchamos por el tema de la habilitación, que todavía no me la dieron, no sé porqué. Esta es una herramienta social, es un lugar gratuito para que hagan deporte los chicos, puse mi abogado, mi contador, con todos los papeles en orden, y me duele que el intendente no le de bolilla a algo tan importante".

La campeona mundial agregó que "un chico que hace deportes no se droga, fuma, no se emborracha, y quiere ser como la Locomotora, como el Chino Maiadana o como Messi. El que sueña con ser como Messi no se van andar drogando, porque tienen un objetivo en la vida. Este gimnasio es una herramienta social, acá los chicos van a adelgazar, van a tener autoestima, se van a querer y se van a cuidar. Las niñas no van a ser violadas, y se van a poder defender".

La séxtuple campeona mundial de boxeo manifestó que "quiero que todos tengan la oportunidad que tuve en Santa Fe con mi maestro Amilcar Brusa, quiero replicar esto en todo el país, que tengamos clubes deportivos sociales y gratis en toda la Argentina. Particularmente, en estos barrios, donde los chicos no tienen recursos para pagarse un gimnasio. Pero sí podemos salvarlos, y que en unos diez o quince años, el país tenga chicos soñadores y profesionales. Ese es mi verdadero sueño".

Locomotora3.jpg Un sueño hecho realidad, ya que Alejandra ha puesto mucho esfuerzo y dedicación, para poder lograr la apertura del gimnasio. UNO Santa Fe

Acerca de cómo será el funcionamiento del gimnasio resaltó que "en este momento como estamos en vacaciones, porque este lugar es para aquellos chicos que van a la escuela, primaria y secundaria, vamos a tener abierto algunas horas por la tarde, hasta que llegue marzo, y se iniciará la inscripción para que vengan con la libreta escolar, para saber que están concurriendo a la escuela". Agregó que "ahora estamos recibiendo la ayuda del profesor José Molina, que se vino de Córdoba a cumplir su sueño de entrenar a los chicos de Santa Fe. Hay mucha gente que ayuda, mi hermano que es psicólogo, enfermeras, y empresas que quieran ayudar y apadrinar a estos chicos".

Como es toda una referente del boxeo, la consultamos acerca del presente del a nivel femenino, y Locomotora, sin pelos en la lengua, dijo que "lo que falta es apoyo, las mujeres no ganan nada, absolutamente nada, entonces sufren, porque gana más una persona que trabaja en un supermercado, que no se golpea, que no se lastima, y que no tiene que entrenar como un animal. Una boxeadora campeona del mundo no le alcanza para pagar una renta, entonces le pasa a todas las boxeadoras del mundo, lo cual es una discriminación muy grande".