En el deporte todos dicen que lo más complicado no es llegar a trascender sino mantenerse. A veces no importa ganar y ser primeros, sino constante y con regularidad que marque un precedente. Desde ya, no se logra de la noche a mañana. Es necesario del crecimiento constante y del deseo de superación personal constante. No en ser más que el otro sino a uno mismo.

En Santa Fe hay dos chicos que día a días buscan progresar y, a medida que fue pasando el tiempo, fueron plasmando en resultados su entusiasmo y dedicación. La gente poco a poco los va conociendo y quién dice, quizás en un tiempo no tan prolongado se los escuche con más asiduidad. Se trata de los hermanos Nereo y Alejandro Suárez, que se preparan para afrontar un segundo semestre de 2019 cargado de emociones. Sobre todo en el Torneo Interclubes de Buenos Aires representando al club Ferrocarril San Martín.

En diálogo con UNO Santa Fe, ambos dieron un pantallazo general del presente y, con una tranquilidad y sapiencia quizás no recurrente a su edad, fue más que claros: "Hace poco volví de Estados Unidos de estar tres meses, donde me fue realmente muy bien. Entrené muy fuerte y obtuve buenos resultados en algunos torneos. Volví con muchas ganas y ahora entrenando a full para encarar el segundo semestre del año. La idea es competir en Buenos Aires para el Interclubes y en certámenes profesionales", dijo Nere, de 15 años.

"Mi año tiene muchas cosas nuevas, más que nada en el entrenamiento físico con el aporte de nutricionistas y demás para afrontar la segunda parte del año que seguramente muy exigente. El gran objetivo es otra vez ser protagonista en el Interclubes de Buenos Aires", retrucó Ale.

Amén de todo lo que tienen por delante, no se quedaron con eso nomás y piensan en meterse en el ambiente profesional. "Sería importante ir metiéndonos en torneo ranqueables y sumar experiencia. No es sencillo, pero queremos intentarlo", reconoció Alejandro.

A la vez que su hermano explicó que "a largo plazo me ilusiono con participar en el Orange Bowl de Miami, que es como el Mundial de tenis junior, pero todavía falta mucho. Por eso trabajo para poder lograrlo, sabiendo lo complejo que primero es ir y después competir. Yo me puedo anotar, pero los costos son el principal escollo. Después queda en cada uno estar a la altura".

También se refirieron a lo bueno que sería que el tenis tenga una mayor adhesión en la ciudad: "En Santa Fe hay buen nivel de chicos, pero son siempre los mismos. Cuesta ver la renovación, sobre todo al momento de buscar exigencia. Entonces queremos encontrar nuevas medidas en Buenos Aires, donde la cantidad de pibes es más grande", argumentó Nereo, con una claridad y coherencia de un mayor de edad.

Pero Ale no se quedó atrás y fue todavía más explicativo: "Los nervios de no saber contra quien vas a jugar se van perdiendo cuando te tocan siempre los mismos. La Liga del Litoral es muy competitvia, pero no hay tantos chicos nuevos y eso le quita quizás la posibilidad de elevar el nivel. En el Interclubes es diferente, porque siempre hay rotación y de golpe aparecen chicos con mucho potencial".

"Cuando le ganás a alguien más de tres veces, en la previa sos más. El tenis suele ser un deporte lógico, pero podés tener malos días y perdés con alguien que es menos. Por eso no solo es técnica y capacidad, sino también temperamento y fortaleza mental. No es fácil de conseguir. Muchos factores hay que entender y eso se aprende jugando", agregó.

En los aspectos en lo que hay que perfeccionarse. Coincidieron: "Además del tenis, el físico es fundamental. No solo en potencia sino también en resistencia. En un partido no podés bajar la intensidad, porque eso le da margen al rival para acostumbrarse a tu juego y superarte. Entonces es super importante es mantener todo", apuntó Ale.

"Me di cuenta que necesitaba mejorar en lo físico, porque en mi categoría estoy bien, pero cuando me tocó incursionar con chicos más grandes me costó. Si no estaba al ciento por ciento no podía competir de igual a igual. Ese esfuerzo después se nota y estuve trabajando mucho en ese aspecto, pero la realidad es que falta mucho todavía", admitió Nereo.

En el final, se la jugaron: "Ojalá se me puedan dar las chances de volver a ganar en el Interclubes y un deseo sería poder seguir perfeccionándome en el exterior, donde está el gran nivel", dijo Alejandro, a lo que Nereo finalizó diciendo que "en Buenos Aires hay muchos torneos por ranking y eso nos da medida de saber cómo estamos. Nos cuesta desde ya y por eso queremos seguir participando para mejorar".