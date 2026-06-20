Alemania y Costa de Marfil ponen en juego el liderazgo del Grupo E

Tras ganar en sus debuts, europeos y africanos se enfrentan en Toronto con la clasificación a los dieciseisavos de final al alcance de la mano

Alemania y Costa de Marfil protagonizarán este sábado uno de los partidos más interesantes de la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Ambos seleccionados comenzaron su camino con victorias y buscarán un resultado que les permita sellar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Toronto, contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez y será televisado por TyC Sports.

Alemania llega lanzada tras una goleada histórica

El seleccionado alemán dejó una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada al aplastar por 7-1 a Curazao. El equipo europeo mostró un funcionamiento aceitado, intensidad en ataque y una gran capacidad para asociarse en los últimos metros.

Con semejante diferencia de gol y los tres puntos ya en el bolsillo, el conjunto teutón quedó muy cerca de la clasificación. De hecho, un empate le alcanzará para asegurar su presencia en la próxima instancia del certamen.

La victoria inicial también confirmó el poderío de una selección que llegó al Mundial como una de las principales candidatas y que pretende recuperar protagonismo en el escenario internacional.

Costa de Marfil quiere dar otro golpe

Del otro lado estará una Costa de Marfil que protagonizó uno de los encuentros más emocionantes de la fecha inaugural. Los africanos derrotaron 2-1 a Ecuador gracias a un gol agónico de Amad Diallo, quien apareció en un veloz contraataque para desatar el festejo de su equipo.

La victoria le permitió quedar en la cima del grupo junto a Alemania y alimentar la ilusión de avanzar a la fase eliminatoria. Sin embargo, el verdadero examen llegará ahora frente al rival más exigente de la zona.

Costa de Marfil buscará apoyarse en su potencia física, velocidad y capacidad para atacar los espacios con el objetivo de sorprender nuevamente y quedar muy cerca de los octavos de final.

Un duelo para definir al gran candidato

Con seis puntos en juego y la clasificación al alcance de la mano, el choque entre Alemania y Costa de Marfil aparece como una final anticipada dentro del Grupo E. Los europeos intentarán ratificar el enorme nivel mostrado en el debut, mientras que los africanos buscarán demostrar que su triunfo ante Ecuador no fue casualidad.

En Toronto se enfrentarán dos equipos que llegan con confianza, pero solamente uno podrá dar un paso decisivo rumbo a las rondas eliminatorias del Mundial 2026.

Probables formaciones de Alemania y Costa de Marfil

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé, Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Hora: 17.00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR).

Estadio: Toronto.

TV: TyC Sports.