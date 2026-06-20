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Argelia se quejó ante la FIFA por el partido ante Argentina

La delegación de Argelia quedó disconforme con dos decisiones puntuales del partido ante Argentina, e hizo el reclamo formal en FIFA.

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 08:51hs
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Argelia se quejó ante la FIFA por el partido ante Argentina

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) realizó una queja formal ante la FIFA en reclamo de injusticias arbitrales en el partido entre el seleccionado africano y el combinado argentino, por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026.

Desde la dirigencia del seleccionado africano se reclama un pisotón del astro argentino Lionel Messi sobre el defensor Aissa Mandi, además de un golpe con el codo del volante Alexis Mac Allister en el rostro del volante Ibrahim Maza.

De todas formas, el seleccionado africano no espera un cambio en el resultado por decreto, sino que intenta sentar el precedente de decisiones arbitrarias con las que no estuvieron de acuerdo, para que sean tenidas en cuenta en lo que resta de la Copa del Mundo.

A tres días del enfrentamiento en el que la Selección argentina goleó por 3-0 a Argelia, con un hat-trick histórico de Messi, que marcó esta estadística por primera vez en un Mundial y alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la copa, la federación argelina se mostró descontenta con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

La queja formal de Argelia ante la FIFA por el partido ante Argentina

Mediante una queja formal elevada ante la FIFA en el día posterior al partido, el plazo permitido por la entidad regidora del fútbol a nivel mundial, la dirigencia del seleccionado argelino quedó descontenta, principalmente, por una falta cometida por Lionel Messi.

La infracción constó de un pisotón del “10” argentino a Aissa Mandi, que recibió el impacto en el gemelo derecho y, aunque Marciniak la consideró infracción, determinó que se trató de una acción de juego y no tuvo mala intención, por lo que no mostró ninguna tarjeta.

Esta decisión generó el reproche de los dirigentes africanos, que reclamaron haber sido perjudicados por una “injusticia arbitral”, debido a que consideran que el delantero de 38 años debió haber sido expulsado.

Aunque también se mostraron molestos por dos codazos sobre Ibrahim Maza y Anis Moussa “en situaciones que igualmente justificaban una expulsión”, desde Argelia no se brega por un cambio de resultado por escritorio, sino que el reclamo se da en búsqueda de una mejor unificación de criterios en lo que resta del Mundial, siendo también una posibilidad que el referí polaco vea una sanción.

Argelia FIFA Argentina
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