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Miguel Almirón de Paraguay fue el primer sancionado por FIFA con la "Ley Gianluca Prestianni"

El triunfo de Paraguay sobre Turquía sentó un precedente en las reglamentaciones de la FIFA. Almirón fue expulsado por la "Ley Gianluca Prestianni"

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 11:10hs
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Miguel Almirón de Paraguay fue el primer sancionado por FIFA con la Ley Gianluca Prestianni

La disputa del partido entre los seleccionados de Paraguay y Turquía de este viernes, además de la adrenalina por lo cambiante del encuentro, dejó un precedente legislativo en las reglamentaciones de la FIFA. Por primera vez se aplicó la ley que derivó en la pelea entre Gianluca Prestianni y Vinicius.

El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado a los 48' del primer tiempo, con tarjeta roja directa, por taparse la boca mientras discutía y forcejeaba con jugadores turcos.

La historia de la Ley Gianluca Prestianni o Ley Vinicius

El 17 de febrero se produjo el incidente que repercutió en el duelo por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Paraguay y Turquía. Aquella noche de febrero pasado, hubo duros roces entre el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica; y el brasileño Vinicius, del Real Madrid durante un partido por la UEFA Champions League. El argentino se tapó la boca con la camiseta mientras intercambiaba insultos con el carioca, que denunció discriminación racial.

El bautizado "caso Prestianni" originó la implementación de la "Ley Prestianni" (o Ley Vinicius) por parte de la FIFA, una normativa que sanciona con tarjeta roja directa a cualquier jugador que se tape la boca mientras se dirige a un rival durante un partido.

La norma entró en vigor este 20 de junio de 2026 en el partido entre Paraguay y Turquía. Con uno menos, los jugadores que son dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro tuvieron que defender la ventaja mínima, con un juego que acostumbra de mucha entrega, pero manteniendo el orden táctico, para conseguir el objetivo de mantenerse expectantes acumulando una derrota y un triunfo. Por su parte, Turquía quedó eliminado al sumar dos derrotas.

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