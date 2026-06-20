Uno Santa Fe | Santa Fe | relleno sanitario

Cuenta regresiva para la basura Santa Fe: presentaron un plan para mudar el relleno sanitario y crear estaciones de transferencia

Un estudio del centro Encuentro advierte que el Complejo Ambiental tiene solo seis años de vida útil y proyecta soluciones para gestionar los residuos de nueve localidades hasta 2060.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de junio 2026 · 10:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cuenta regresiva para la basura Santa Fe: presentaron un plan para mudar el relleno sanitario y crear estaciones de transferencia

Cuenta regresiva para la basura Santa Fe: presentaron un plan para mudar el relleno sanitario y crear estaciones de transferencia

El relleno sanitario del Gran Santa Fe tiene los días contados. El actual Complejo Ambiental —que recibe entre 500 y 600 toneladas diarias de basura provenientes de nueve localidades del área metropolitana— cuenta con apenas seis años de vida útil, según advierte un estudio que se encuentra en desarrollo y que ya comenzó a trazar un mapa de alternativas para enfrentar el problema antes de que sea tarde.

La investigación, denominada "Gestión integral de residuos sólidos urbanos para el futuro del Gran Santa Fe", es impulsada por el concejal y coordinador del centro de estudios Encuentro, Lucas Simoniello, y la urbanista y coordinadora del observatorio Data Encuentro, Julia Sarniotti, con el acompañamiento del senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi. El trabajo proyecta escenarios de gestión hasta el año 2060 y se enmarca en el programa "Compromiso Metropolitano Santa Fe al 2040".

"El mayor riesgo es no planificar"

Simoniello fue directo al presentar el estudio: "Comenzamos un proceso que va a permitir abordar a tiempo el problema de la poca vida útil que le queda al relleno sanitario, ya que seis años en la vida de una ciudad es poco tiempo. Esto nos va a permitir convertir esta situación sobre la basura y los residuos en una oportunidad para cuidar el ambiente, generar trabajo y promover la producción".

El concejal también advirtió sobre el peligro de la inacción: "El mayor riesgo es no planificar. Por eso es necesario que estudiemos y presentemos alternativas para saber qué vamos a hacer con nuestros residuos en el mediano plazo, vinculando también con los próximos 40 años de nuestra ciudad. Generamos cada vez más residuos y debemos poder planificar estratégicamente con un alcance metropolitano".

En la misma línea, Garibaldi subrayó la urgencia del abordaje colectivo: "La basura es un tema que nos toca a todos, por eso es importante trabajar en conjunto para buscar alternativas antes que sea tarde".

LEER MÁS: Ambiente: la Provincia avanza en reemplazar el mayor basural a cielo abierto de Santa Fe por un relleno sanitario

Tres alternativas sobre la mesa

El estudio analiza posibles ubicaciones para un futuro relleno sanitario a 20, 35 y 50 kilómetros del actual Complejo Ambiental, evaluando variables ambientales, territoriales, económicas, técnicas y sociales, entre ellas el riesgo hídrico, la cercanía a humedales y áreas protegidas, la accesibilidad vial, los costos logísticos y la aceptación social de los proyectos.

Entre las alternativas consideradas aparecen tres escenarios principales:

  • El primero contempla la creación de un relleno sanitario regional acompañado por una red de estaciones de transferencia, solución que los investigadores consideran la más estructural y sostenible para las próximas décadas.
  • El segundo plantea reconvertir el predio actual del Complejo Ambiental en una gran estación de transferencia metropolitana, desde donde los residuos sean trasladados hacia un nuevo sitio de disposición final.
  • El tercero incorpora tecnologías para la valorización energética de los residuos, permitiendo generar energía a partir de la basura y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente desde el punto de vista ambiental.

Un problema sin esquema conjunto

El estudio también identifica un obstáculo estructural: las nueve localidades que hoy utilizan el Complejo Ambiental —Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Monte Vera, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Colonia San José, Llambi Campbell y Arroyo Aguiar— no cuentan con un esquema consorciado para gestionar de manera conjunta el sistema, lo que dificulta avanzar hacia una estrategia metropolitana coordinada.

LEER MÁS: Investigadores usan plantas y microorganismos para descontaminar el relleno sanitario

Un equipo multidisciplinario

El trabajo cuenta con la participación de especialistas de distintas disciplinas: la ingeniera ambiental María Constanza Risiga; la licenciada en Geoecología y magíster en Gestión Ambiental Cecilia Pinatti; el licenciado en Logística Enzo Martínez; la secretaria ejecutiva del ECAM Florencia Pinatti; las contadoras públicas Verónica Travaglini y Anahí Bay; y el ingeniero mecánico especialista en Energía Darío Gentile, con experiencia en proyectos similares en distintas regiones del país.

Según explicó Sarniotti, el objetivo es "aportar información técnica y herramientas de análisis que permitan mejorar el sistema actual y avanzar gradualmente hacia soluciones más sostenibles para toda el área metropolitana".

relleno sanitario Gran Santa Fe mesa Santa Fe basura
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei encabezó el acto del Día de la Bandera el sábado 20 de junio 2026 junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

El presidente Javier Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Servicios municipales previstos para este sábado 20 de junio

Servicios municipales previstos para este sábado 20 de junio

Barrio El Pozo tendrá una jornada municipal con servicios para los vecinos

Barrio El Pozo tendrá una jornada municipal con servicios para los vecinos

Comercios en Santa Fe: Abrirán sus puertas el sábado feriado por el Día del Padre, esperando un repunte en las ventas.

Día del Padre: el comercio santafesino abrirá este sábado feriado con descuentos de hasta 30% y expectativas de repunte en las ventas

Lo último

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Último Momento
Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Inter Miami rompió el mercado con la llegada de Casemiro

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Colón es superior, pero falla en la definición y empata 0-0 con Chaco For Ever

Bonazzola habló de Colón y el mercado: Estamos haciendo una campaña de ascenso

Bonazzola habló de Colón y el mercado: "Estamos haciendo una campaña de ascenso"

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

La dirigencia de Unión completó abril y trabaja para normalizar los pagos

Ovación
Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Cuenta regresiva por Thiago Cardozo: Belgrano negocia a la baja y Unión espera una definición

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Unión sufrió una lógica derrota ante el poderoso Boca en el Femenino

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Murió el futbolista de Colón de San Justo Lautaro Fagioli

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe