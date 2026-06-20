Cuenta regresiva para la basura Santa Fe: presentaron un plan para mudar el relleno sanitario y crear estaciones de transferencia

Un estudio del centro Encuentro advierte que el Complejo Ambiental tiene solo seis años de vida útil y proyecta soluciones para gestionar los residuos de nueve localidades hasta 2060.

El relleno sanitario del Gran Santa Fe tiene los días contados. El actual Complejo Ambiental —que recibe entre 500 y 600 toneladas diarias de basura provenientes de nueve localidades del área metropolitana— cuenta con apenas seis años de vida útil , según advierte un estudio que se encuentra en desarrollo y que ya comenzó a trazar un mapa de alternativas para enfrentar el problema antes de que sea tarde.

La investigación, denominada "Gestión integral de residuos sólidos urbanos para el futuro del Gran Santa Fe" , es impulsada por el concejal y coordinador del centro de estudios Encuentro , Lucas Simoniello , y la urbanista y coordinadora del observatorio Data Encuentro , Julia Sarniotti , con el acompañamiento del senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi . El trabajo proyecta escenarios de gestión hasta el año 2060 y se enmarca en el programa "Compromiso Metropolitano Santa Fe al 2040" .

"El mayor riesgo es no planificar"

Simoniello fue directo al presentar el estudio: "Comenzamos un proceso que va a permitir abordar a tiempo el problema de la poca vida útil que le queda al relleno sanitario, ya que seis años en la vida de una ciudad es poco tiempo. Esto nos va a permitir convertir esta situación sobre la basura y los residuos en una oportunidad para cuidar el ambiente, generar trabajo y promover la producción".

El concejal también advirtió sobre el peligro de la inacción: "El mayor riesgo es no planificar. Por eso es necesario que estudiemos y presentemos alternativas para saber qué vamos a hacer con nuestros residuos en el mediano plazo, vinculando también con los próximos 40 años de nuestra ciudad. Generamos cada vez más residuos y debemos poder planificar estratégicamente con un alcance metropolitano".

En la misma línea, Garibaldi subrayó la urgencia del abordaje colectivo: "La basura es un tema que nos toca a todos, por eso es importante trabajar en conjunto para buscar alternativas antes que sea tarde".

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Tres alternativas sobre la mesa

El estudio analiza posibles ubicaciones para un futuro relleno sanitario a 20, 35 y 50 kilómetros del actual Complejo Ambiental, evaluando variables ambientales, territoriales, económicas, técnicas y sociales, entre ellas el riesgo hídrico, la cercanía a humedales y áreas protegidas, la accesibilidad vial, los costos logísticos y la aceptación social de los proyectos.

Entre las alternativas consideradas aparecen tres escenarios principales:

El primero contempla la creación de un relleno sanitario regional acompañado por una red de estaciones de transferencia , solución que los investigadores consideran la más estructural y sostenible para las próximas décadas.

acompañado por una red de , solución que los investigadores consideran la más estructural y sostenible para las próximas décadas. El segundo plantea reconvertir el predio actual del Complejo Ambiental en una gran estación de transferencia metropolitana , desde donde los residuos sean trasladados hacia un nuevo sitio de disposición final.

, desde donde los residuos sean trasladados hacia un nuevo sitio de disposición final. El tercero incorpora tecnologías para la valorización energética de los residuos, permitiendo generar energía a partir de la basura y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente desde el punto de vista ambiental.

Un problema sin esquema conjunto

El estudio también identifica un obstáculo estructural: las nueve localidades que hoy utilizan el Complejo Ambiental —Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Monte Vera, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Colonia San José, Llambi Campbell y Arroyo Aguiar— no cuentan con un esquema consorciado para gestionar de manera conjunta el sistema, lo que dificulta avanzar hacia una estrategia metropolitana coordinada.

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Un equipo multidisciplinario

El trabajo cuenta con la participación de especialistas de distintas disciplinas: la ingeniera ambiental María Constanza Risiga; la licenciada en Geoecología y magíster en Gestión Ambiental Cecilia Pinatti; el licenciado en Logística Enzo Martínez; la secretaria ejecutiva del ECAM Florencia Pinatti; las contadoras públicas Verónica Travaglini y Anahí Bay; y el ingeniero mecánico especialista en Energía Darío Gentile, con experiencia en proyectos similares en distintas regiones del país.

Según explicó Sarniotti, el objetivo es "aportar información técnica y herramientas de análisis que permitan mejorar el sistema actual y avanzar gradualmente hacia soluciones más sostenibles para toda el área metropolitana".