El relleno sanitario del Gran Santa Fe tiene los días contados. El actual Complejo Ambiental —que recibe entre 500 y 600 toneladas diarias de basura provenientes de nueve localidades del área metropolitana— cuenta con apenas seis años de vida útil, según advierte un estudio que se encuentra en desarrollo y que ya comenzó a trazar un mapa de alternativas para enfrentar el problema antes de que sea tarde.
Cuenta regresiva para la basura Santa Fe: presentaron un plan para mudar el relleno sanitario y crear estaciones de transferencia
Un estudio del centro Encuentro advierte que el Complejo Ambiental tiene solo seis años de vida útil y proyecta soluciones para gestionar los residuos de nueve localidades hasta 2060.
La investigación, denominada "Gestión integral de residuos sólidos urbanos para el futuro del Gran Santa Fe", es impulsada por el concejal y coordinador del centro de estudios Encuentro, Lucas Simoniello, y la urbanista y coordinadora del observatorio Data Encuentro, Julia Sarniotti, con el acompañamiento del senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi. El trabajo proyecta escenarios de gestión hasta el año 2060 y se enmarca en el programa "Compromiso Metropolitano Santa Fe al 2040".
"El mayor riesgo es no planificar"
Simoniello fue directo al presentar el estudio: "Comenzamos un proceso que va a permitir abordar a tiempo el problema de la poca vida útil que le queda al relleno sanitario, ya que seis años en la vida de una ciudad es poco tiempo. Esto nos va a permitir convertir esta situación sobre la basura y los residuos en una oportunidad para cuidar el ambiente, generar trabajo y promover la producción".
El concejal también advirtió sobre el peligro de la inacción: "El mayor riesgo es no planificar. Por eso es necesario que estudiemos y presentemos alternativas para saber qué vamos a hacer con nuestros residuos en el mediano plazo, vinculando también con los próximos 40 años de nuestra ciudad. Generamos cada vez más residuos y debemos poder planificar estratégicamente con un alcance metropolitano".
En la misma línea, Garibaldi subrayó la urgencia del abordaje colectivo: "La basura es un tema que nos toca a todos, por eso es importante trabajar en conjunto para buscar alternativas antes que sea tarde".
LEER MÁS: Ambiente: la Provincia avanza en reemplazar el mayor basural a cielo abierto de Santa Fe por un relleno sanitario
Tres alternativas sobre la mesa
El estudio analiza posibles ubicaciones para un futuro relleno sanitario a 20, 35 y 50 kilómetros del actual Complejo Ambiental, evaluando variables ambientales, territoriales, económicas, técnicas y sociales, entre ellas el riesgo hídrico, la cercanía a humedales y áreas protegidas, la accesibilidad vial, los costos logísticos y la aceptación social de los proyectos.
Entre las alternativas consideradas aparecen tres escenarios principales:
- El primero contempla la creación de un relleno sanitario regional acompañado por una red de estaciones de transferencia, solución que los investigadores consideran la más estructural y sostenible para las próximas décadas.
- El segundo plantea reconvertir el predio actual del Complejo Ambiental en una gran estación de transferencia metropolitana, desde donde los residuos sean trasladados hacia un nuevo sitio de disposición final.
- El tercero incorpora tecnologías para la valorización energética de los residuos, permitiendo generar energía a partir de la basura y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente desde el punto de vista ambiental.
Un problema sin esquema conjunto
El estudio también identifica un obstáculo estructural: las nueve localidades que hoy utilizan el Complejo Ambiental —Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Monte Vera, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Colonia San José, Llambi Campbell y Arroyo Aguiar— no cuentan con un esquema consorciado para gestionar de manera conjunta el sistema, lo que dificulta avanzar hacia una estrategia metropolitana coordinada.
LEER MÁS: Investigadores usan plantas y microorganismos para descontaminar el relleno sanitario
Un equipo multidisciplinario
El trabajo cuenta con la participación de especialistas de distintas disciplinas: la ingeniera ambiental María Constanza Risiga; la licenciada en Geoecología y magíster en Gestión Ambiental Cecilia Pinatti; el licenciado en Logística Enzo Martínez; la secretaria ejecutiva del ECAM Florencia Pinatti; las contadoras públicas Verónica Travaglini y Anahí Bay; y el ingeniero mecánico especialista en Energía Darío Gentile, con experiencia en proyectos similares en distintas regiones del país.
Según explicó Sarniotti, el objetivo es "aportar información técnica y herramientas de análisis que permitan mejorar el sistema actual y avanzar gradualmente hacia soluciones más sostenibles para toda el área metropolitana".