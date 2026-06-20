Países Bajos y Suecia animan un duelo clave en el Mundial 2026

La Naranja busca su primer triunfo en el Grupo F ante una selección sueca que llega entonada tras golear a Túnez

El Grupo F del Mundial 2026 tendrá este sábado uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha cuando Países Bajos y Suecia se enfrenten desde las 14 en el Houston Stadium. Ambos seleccionados llegan con realidades distintas tras sus estrenos, pero con la ambición de dar un paso importante rumbo a los octavos de final.

El encuentro contará con el arbitraje del francés François Letexier, mientras que el saudí Mohammed Al-Abakry estará a cargo del VAR. La transmisión será de TyC Sports.

Países Bajos necesita sumar de a tres

La selección dirigida por Ronald Koeman protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la primera jornada al empatar 2-2 frente a Japón. La Naranja Mecánica estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y terminó repartiendo puntos en un duelo cargado de emociones.

Por eso, el conjunto neerlandés afrontará este compromiso con la obligación de ganar para no complicar sus aspiraciones en la zona. Con figuras de jerarquía como Virgil Van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo y Donyell Malen, Países Bajos intentará imponer su juego y recuperar terreno en la lucha por la clasificación.

Suecia llega con la confianza por las nubes

La gran sorpresa de la primera fecha la dio Suecia. El seleccionado escandinavo, que había llegado al Mundial rodeado de dudas, aplastó 5-1 a Túnez y dejó una de las mejores imágenes de la jornada inicial.

Buena parte de esa ilusión se apoya en la dupla ofensiva conformada por Viktor Gyokeres y Alexander Isak, quienes fueron determinantes en la goleada y aparecen como las principales amenazas para la defensa neerlandesa.

El equipo dirigido por Graham Potter sabe que una victoria ante Países Bajos lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en la próxima ronda.

Probables formaciones de Países Bajos y Suecia

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

Hora: 14.00.

Árbitro: François Letexier (FRA).

VAR: Mohammed Al-Abakry (KSA).

Estadio: Houston Stadium.

TV: TyC Sports.