Ecuador busca recuperarse ante Curazao para seguir con vida en el Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece necesita una victoria en Kansas tras la derrota agónica sufrida frente a Costa de Marfil en su debut por el Grupo E

La selección de Ecuador afrontará este sábado un partido clave para sus aspiraciones en el Mundial 2026 cuando se mida ante Curazao por la primera fecha del Grupo E. Luego de un estreno doloroso frente a Costa de Marfil, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece intentará sumar sus primeros tres puntos y encaminar su clasificación a los octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 21 en el Kansas City Stadium, con arbitraje del chino Ma Ning, mientras que el neozelandés Isaac Trevis estará a cargo del VAR. La transmisión será de D Sports.

Un golpe que obliga a reaccionar

Ecuador dejó escapar un resultado importante en su debut mundialista. El Tri cayó sobre el final ante Costa de Marfil por un gol de Amad Diallo, en un desenlace que generó polémica por una jugada previa en la que Beccacece reclamó la expulsión de Guéla Doué.

Más allá de las protestas, la derrota dejó a los ecuatorianos sin margen de error. Una nueva caída podría comprometer seriamente sus posibilidades de clasificación, sobre todo teniendo en cuenta que en la última fecha deberá enfrentar a Alemania, el gran favorito del grupo.

Con figuras de experiencia como Hernán Galíndez, Moisés Caicedo y Enner Valencia, Ecuador buscará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar la diferencia de jerarquía frente a su rival.

Curazao, ante otro desafío histórico

Del otro lado estará una selección de Curazao que vive una experiencia inédita en su primera participación en una Copa del Mundo. Sin embargo, el estreno fue traumático: sufrió una contundente derrota por 7-1 frente a Alemania que dejó en evidencia las dificultades que enfrenta para competir al máximo nivel internacional.

El conjunto dirigido por Dick Advocaat intentará mostrar una mejor imagen y dar la sorpresa ante un Ecuador que llega presionado por la necesidad de ganar.

Probables formaciones de Ecuador y Curazao

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Enner Valencia, Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia; Leandro Bacuna; Juninho Bacuna; Tahith Chong; Jürgen Locadia, Sontje Hansen. DT: Dick Advocaat.

Hora: 21.00.

Árbitro: Ma Ning (CHI).

VAR: Isaac Trevis (NZL).

Estadio: Kansas City Stadium.

TV: D Sports.