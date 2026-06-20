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Cómo se encuentra el historial entre Colón y Chaco For Ever

Colón visitará este sábado a Chaco For Ever en Resistencia por la Primera Nacional. Más allá de la actualidad de ambos equipos, existe un historial de casi medio siglo que favorece levemente al conjunto chaqueño.

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 10:40hs
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Cómo se encuentra el historial entre Colón y Chaco For Ever

Fuente: Radio Clan FM

Colón y Chaco For Ever volverán a verse las caras este sábado desde las 16 en el estadio Juan Alberto García, en el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Será un duelo con mucho en juego para el equipo de Ezequiel Medrán, que necesita sumar para acercarse a los puestos de vanguardia, pero también una nueva página de una historia que comenzó hace más de 50 años.

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Los números muestran una leve superioridad del conjunto chaqueño. En total, se enfrentaron en 19 oportunidades, con nueve victorias para Chaco For Ever, tres empates y siete triunfos para Colón.

Un historial que nació en 1973 entre Colón y Chaco For Ever

El primer enfrentamiento entre ambos se disputó el 5 de octubre de 1973 por el Torneo Nacional. Aquella tarde, Chaco For Ever hizo valer su localía y se impuso por 4 a 1, iniciando una serie de cruces que se extendería a lo largo de distintas categorías del fútbol argentino.

Uno de los resultados más recordados para el conjunto chaqueño ocurrió en la temporada 1987/88 del Nacional B, cuando goleó a Colón por 5 a 1 en Resistencia, en lo que sigue siendo la mayor diferencia registrada entre ambos.

El presente favorece al Negro

Si bien durante varios años Colón logró dominar buena parte de los enfrentamientos, en los últimos tiempos Chaco For Ever se transformó en un rival incómodo, especialmente cuando juega en el Juan Alberto García.

Los antecedentes más recientes reflejan una marcada paridad:

* 6 de julio de 2025: Chaco For Ever 2-0 Colón

* 2 de marzo de 2025: Colón 2-1 Chaco For Ever

* 5 de octubre de 2024: Chaco For Ever 0-0 Colón

* 19 de mayo de 2024: Colón 1-0 Chaco For Ever

De los últimos cuatro enfrentamientos, cada uno ganó dos veces y también hubo una igualdad, lo que confirma lo equilibrado que se volvió este cruce.

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Con el historial favoreciendo levemente al conjunto chaqueño y con la necesidad de seguir escalando posiciones, Colón intentará este sábado escribir un nuevo capítulo y acortar la diferencia en una rivalidad que ya acumula más de medio siglo de enfrentamientos.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
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