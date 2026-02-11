Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

El extremo colombiano Edwuin Cetré tenía un pie y medio en Boca, pero todo se complicó en cuestión de horas.

El pase de Edwuin Cetré a Boca Juniors ha quedado frenado por un informe que solicitó el cuerpo médico del club y porque las negociaciones con Independiente Medellín (DIM) de Colombia se construyen en base a una ingeniería financiera que incluye la cesión de un jugador “Xeneize”. Es por esto que lo que parecía una operación relámpago y cerrada está hoy bajo un manto de incertidumbre.

Aunque el acuerdo entre Boca y Estudiantes de La Plata por el 50% de la ficha ya estaba sellado desde el domingo, los antecedentes recientes del colombiano obligaron al “Xeneize” a extremar los controles antes de la firma definitiva.

Cetré llegó a Estudiantes de La Plata procedente de Independiente Medellín de Colombia, donde tuvo una temporada 2023 brillante (marcó 20 goles en 62 partidos). Su pase está dividido en partes iguales: 50% al "Pincha y el otro 50% al equipo colombiano.

Boca ya cerró el acuerdo con Estudiantes, pero resta resolver la parte que le corresponde a Independiente Medellín. Esta división es, precisamente, lo que ha vuelto compleja la negociación actual con Boca Juniors, ya que el equipo argentino debe acordar con ambas instituciones para obtener la totalidad de su ficha.

Desde su llegada al "Pincha" a principios de 2024, Cetré se convirtió en una de las figuras más queridas por la hinchada (apodado cariñosamente “Kevin de Brownie”). Sus números oficiales hasta febrero de 2026 marcan que jugó 86 partidos, convirtió 12 goles y fue parte fundamental del equipo que se consagró campeón de la Copa de la Liga 2024 y del Torneo Clausura 2025.

Antes de su explosión en el DIM y su consolidación en Argentina, Cetré pasó por varios clubes: Rocha FC (Uruguay), donde hizo su debut profesional; Santos Laguna (México), Junior de Barranquilla (Colombia), allí ganó títulos locales e Independiente Medellín (Colombia) que lo catapultó hacia el fútbol argentino.

El antecedente de Edwuin Cetré tras la revisión en Boca

La cautela de Boca no es casual respecto del pase y los informes médicos. El pasado 1° de febrero, Cetré estuvo a un paso de sumarse al Athletico Paranaense, pero la transferencia se desplomó con el jugador ya en Brasil. En aquel momento, la institución de Curitiba alegó "problemas en los exámenes cardiológicos" y una complicación en los meniscos.

Pese a que los médicos del club brasileño informaron que ninguna de estas condiciones impedía la práctica profesional, el presidente del Paranaense, Mario Celso Petraglia, decidió vetar la contratación. En La Plata, sin embargo, circuló otra versión: un conflicto económico con Independiente Medellín (dueño de la otra mitad del pase), que exigía percibir su porcentaje completo de los 6 millones millones de dólares de la operación, rompiendo el pacto previo con Estudiantes.

Para destrabar el 50% restante en manos de Independiente Medellín, Boca incluyó en la negociación el préstamo de Agustín Martegani, y esta maniobra es estratégica para el club de la Ribera porque la salida del jugador le permitiría a Boca liberar un cupo extraordinario para seguir incorporando futbolistas hasta el 10 de marzo.

El club ya cuenta con una plaza disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia (vence este jueves), pero busca ampliar su margen de maniobra. Se concrete o no el arribo de Cetré, la dirigencia tiene claro que el plantel necesita más caras nuevas.

Independientemente del destino del colombiano, Boca irá a la carga por dos puestos clave: un centrodelantero y el principal apuntado es Ignacio Russo, el atacante de Tigre, quien es del gusto del cuerpo técnico para reforzar la delantera, y un mediocampista ofensivo, ya que se busca un generador de juego, aunque el nombre se mantiene bajo estricta reserva.