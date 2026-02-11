El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Lionel Messi llegó a Inter Miami a mediados de 2023 y fue clave en la conquista de cuatro títulos.

11 de febrero 2026 · 10:47hs
El Inter Miami, equipo que tiene como gran figura al argentino Lionel Messi, se convirtió en el más valioso de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Según un informe del medio especializado Sportico, el club donde juega el rosarino alcanzó una valoración de 1.450 millones de dólares.

Esta cifra representó un aumento del 22% con respecto al 2025, lo que le permitió desplazar a Los Angeles FC, que venía liderando en dicha estadística hace cuatro años y que actualmente está cotizado en 1.400 millones de la moneda estadounidense.

Quiénes completan el top 5 junto a Inter Miami

El top 5 lo completan Los Angeles Galaxy (US$1.170), Atlanta United (US$1.140) y New York City (US$1.120). Las mencionadas fueron las únicas cinco de las 30 franquicias de la liga norteamericana que superaron el valor de 1.000 millones de dólares.

Un aspecto clave en el aumento de la valoración del Inter Miami fue la construcción de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, que se especula con que sea inaugurado en este 2026.

Messi llegó al Inter Miami a mediados del 2023, luego de dos turbulentos años en el Paris Saint-Germain, donde no la pasó nada bien ante la hostilidad de los ultras franceses. Desde su arribo, el capitán de la Selección argentina disputó 88 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 44 asistencias.

Al momento de su llegada a las “Garzas”, el equipo que tiene como principales accionistas al argentino Jorge Mas y al ex futbolista inglés David Beckham era uno de los peores de la MLS.

Sin embargo, Messi pudo guiarlo hacia la conquista de los primeros cuatro títulos de su historia. El primero de ellos fue la Leagues Cup 2023, al cual lo siguieron la Supporters´ Shield 2024, el de la Conferencia Este de la MLS y la conquista de la Major League Soccer 2025.

El principal objetivo de Messi en este 2026, además de los que tendrá con el Inter Miami, será el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y que tiene a la Argentina como una de las grandes candidatas.

