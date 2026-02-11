San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Damián Ayude planea modificaciones en San Lorenzo, que llega de perder el clásico ante Huracán, para visitar el viernes a Unión.

San Lorenzo se prepara el duelo del viernes en Santa Fe con la presión lógica que dejó la derrota en el clásico y con una incógnita que preocupa: Jhohan Romaña continúa trabajando diferenciado y su presencia ante Unión es una incógnita.

San Lorenzo intenta dar vuelta la página tras el golpe frente a Huracán, pero el clima puertas adentro no es el mejor. A la autocrítica por el bajo rendimiento se suma la incertidumbre física de uno de sus pilares defensivos, en una semana corta y con poco margen de maniobra.

Romaña, en duda hasta último momento en San Lorenzo

El defensor colombiano todavía no logró reintegrarse al grupo luego de la lesión sufrida ante Central Córdoba. En aquel encuentro, que terminó con triunfo azulgrana, sintió una molestia en el bíceps femoral izquierdo que posteriormente fue diagnosticada como una distensión. Esa dolencia lo dejó al margen del clásico y, por ahora, también condiciona su presencia en el 15 de Abril.

Ante Huracán, Damián Ayude debió rearmar la última línea: Ezequiel Herrera se cerró como zaguero central y Fabricio López ocupó el lateral derecho. Sin Romaña, la defensa perdió liderazgo y orden, algo que se reflejó en el funcionamiento general del equipo.

La evolución del colombiano será determinante en los próximos entrenamientos. Sin embargo, en el cuerpo técnico ya analizan un escenario sin él desde el arranque en Santa Fe.

Un vestuario bajo presión

La derrota en el clásico no pasó inadvertida. El presidente, Sergio Constantino, se hizo presente en el entrenamiento para dialogar con el plantel y marcar la necesidad de una reacción inmediata. El mensaje fue claro: el rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado.

En ese contexto, el compromiso ante Unión adquiere una dimensión especial. San Lorenzo no solo necesita sumar puntos, sino también recuperar credibilidad futbolística en un momento donde las dudas superan a las certezas.

Santa Fe, una prueba de carácter

Visitar a Unión nunca resulta sencillo, y menos en un escenario donde el local suele potenciarse con su gente. Para el Ciclón será una verdadera prueba de personalidad: responder tras el golpe, sobreponerse a las bajas y demostrar que tiene herramientas para competir.

Con Romaña entre algodones y un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión, San Lorenzo viaja a Santa Fe sabiendo que el viernes no es un partido más. Es una oportunidad para empezar a cambiar el rumbo.