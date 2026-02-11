Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Damián Ayude planea modificaciones en San Lorenzo, que llega de perder el clásico ante Huracán, para visitar el viernes a Unión.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 11:07hs
San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo se prepara el duelo del viernes en Santa Fe con la presión lógica que dejó la derrota en el clásico y con una incógnita que preocupa: Jhohan Romaña continúa trabajando diferenciado y su presencia ante Unión es una incógnita.

San Lorenzo intenta dar vuelta la página tras el golpe frente a Huracán, pero el clima puertas adentro no es el mejor. A la autocrítica por el bajo rendimiento se suma la incertidumbre física de uno de sus pilares defensivos, en una semana corta y con poco margen de maniobra.

Romaña, en duda hasta último momento en San Lorenzo

El defensor colombiano todavía no logró reintegrarse al grupo luego de la lesión sufrida ante Central Córdoba. En aquel encuentro, que terminó con triunfo azulgrana, sintió una molestia en el bíceps femoral izquierdo que posteriormente fue diagnosticada como una distensión. Esa dolencia lo dejó al margen del clásico y, por ahora, también condiciona su presencia en el 15 de Abril.

Ante Huracán, Damián Ayude debió rearmar la última línea: Ezequiel Herrera se cerró como zaguero central y Fabricio López ocupó el lateral derecho. Sin Romaña, la defensa perdió liderazgo y orden, algo que se reflejó en el funcionamiento general del equipo.

La evolución del colombiano será determinante en los próximos entrenamientos. Sin embargo, en el cuerpo técnico ya analizan un escenario sin él desde el arranque en Santa Fe.

Un vestuario bajo presión

La derrota en el clásico no pasó inadvertida. El presidente, Sergio Constantino, se hizo presente en el entrenamiento para dialogar con el plantel y marcar la necesidad de una reacción inmediata. El mensaje fue claro: el rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado.

En ese contexto, el compromiso ante Unión adquiere una dimensión especial. San Lorenzo no solo necesita sumar puntos, sino también recuperar credibilidad futbolística en un momento donde las dudas superan a las certezas.

Santa Fe, una prueba de carácter

Visitar a Unión nunca resulta sencillo, y menos en un escenario donde el local suele potenciarse con su gente. Para el Ciclón será una verdadera prueba de personalidad: responder tras el golpe, sobreponerse a las bajas y demostrar que tiene herramientas para competir.

Con Romaña entre algodones y un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión, San Lorenzo viaja a Santa Fe sabiendo que el viernes no es un partido más. Es una oportunidad para empezar a cambiar el rumbo.

San Lorenzo Romaña Unión
Noticias relacionadas
Valentín Fascendini habría sufrido un desgarro y serábaja en la defensa de Unión.

Unión tendrá una baja en el sector defensivo para recibir a San Lorenzo

El sable corvo de San Martín llegará este sábado a San Lorenzo para participar de la ceremonia oficial  

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

central cordoba debuta en la copa argentina ante gimnasia (j)

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

battaglia, contundente: quiero volver a boca pero no a trabajar con riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Lo último

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Último Momento
Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones